ЧУВСТВОВАТЬ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

Нам пишут

Заместитель председателя Государственной думы России Ольга Тимофеева, выступая на инаугурации Президента РА 8 октября с.г., сказала: «Главное, чтобы избранный президент Абхазии каждый свой шаг сверял с людьми».

Во времена Абхазской АССР мы думали, что всё зло от грузин. После победы в Отечественной войне народа Абхазии думали – наступит рай! Но грузин нет – а всё равно плохо. В результате обретения независимости вдруг стало очевидным: всё было не совсем так, как представлялось. Мы повели себя так, что народу из политической жизни оставили только всевозможные сходы.

В своё время С. Багапш прохаживался по набережной Махаджиров, на «Брехаловке» пил кофе и вёл беседу с народом. А что мешает вновь избранным чиновникам – от президента и ниже, например, пройтись по историческому Красному мосту, который мы сами потихоньку разрушаем? Я уж не говорю – пройтись вокруг колхозного рынка или железнодорожного вокзала, или по пешеходной разметке «зебра» перейти бывшую улицу Леона, от Центробанка к Сбербанку, или пройтись по набережной к плавательному бассейну, чтобы подумать, как вернуть его детям.

Сколько праздничных дней прошло! Вот уже почти год стоит «заштопанный», с выбитыми перилами знаменитый Красный мост. То, что водитель не справился с управлением, как говорится – всё в жизни бывает. А что предпринято, чтобы он возместил ущерб городу? Про подземный переход под этим мостом вообще никто не вспоминает, и каждый здесь хозяйничает на свое усмотрение. У нас никто ни за что не несёт ответственности.

Вот если бы президент и чиновники сами увидели все это, тогда, наверное, какие-то меры предпринимались бы. Конечно, должны у него быть доверенные люди, которые его не обманут, которые думают не только о наживе. Тогда что-то в нашей жизни сдвинется с мертвой точки. Но первый же жулик в приближенном кругу быстро всю работу сведет насмарку. А направить доверенных лиц можно куда угодно, потому что везде можно найти недостатки, требующие исправления. Но пока мы видим недобросовестность, халтуру повсюду. Эту болезнь нужно лечить, но не только правоохранительной системой! Пока не будет нравственности на всех уровнях, ничто нас не спасёт, ничего мы не наладим.

Безнравственный президент – плохо. Безнравственные его замы – ещё хуже. Каким бы замечательным человеком ни был бы президент, такие замы всё испортят. Что делать? Как нравственность поднять? Люди умирали за идею, за братство всего лишь 26 лет тому назад. А сейчас не за кучу ли денег умирают?! Неужели кто-то думает, что откуда-то явятся ангелы и, жертвуя собой, своим личным счастьем, начнут хорошо работать за гроши? Личного счастья всем хочется, и чтобы дети ничем не были обделены. Человек один раз живёт. Это естественные желания нормальных людей.

И тут уже становится непонятно, по каким принципам мы живём – по Апсуара, демократии или по законам джунглей? Посмотрите, кто строит многоэтажные дома прямо на берегу? Народ-то не дурак, народ всё видит. И не убедишь ты его никакими доводами, почему государство не может ничего строить, а какие-то бывшие или настоящие чиновники проживают в месяц на сумму, равную бюджету страны. Тут никакая предвыборная пропаганда не поможет. А люди пока молчат. Ждут, наверное, пока совсем все проворуются. Раз ты чиновник, дай ответ людям: где взял большие суммы денег. А у нас никто ни за что не отвечает. Непонятно, куда теперь жаловаться. В милицию? В суд? Ну, ты и пойдёшь потихоньку домой, чтобы не связываться. У нас судиться с богатым невозможно, потому что малоимущего после суда и последнего лишат. Вообще, если чиновник строит дома, а работающие люди не могут себе даже комнату снять, то, мне кажется, нужно призадуматься: что не так в нашем обществе.

Трудно сказать, насколько хорошо или плохо государство справляется со своими обязанностями. Лидеру просто необходима принципиальность, которая проявилась, к примеру, в Пицунде при сносе незаконных строений. Иначе у отдельных чиновников появляются разные соблазны и искушения, которые могут иметь драматические последствия для страны в целом.

Лаврентий КВИЦИНИА, майор милиции в отставке, г. Сухум

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: политикаАвтор: Лаврентий КВИЦИНИА, майор милиции в отставке, г. Сухум