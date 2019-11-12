ЧЕЛОВЕК С УБЕДИТЕЛЬНОМ АРГУМЕНТОМ

100 лет российскому конструктору

Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года. Советский и российский конструктор, создатель автомата Калашникова, который знаком жителям всех мировых государств. Малой родиной Михаила Тимофеевича Калашникова является село Курья Алтайского края. Конструктор происходил из многодетной семьи, в которой родилось 19 детей, но выжило только 8 человек, в том числе Михаил Тимофеевич. Родители Калашникова были крестьянами.

В 1938 году Михаил Тимофеевич отправился служить в Красную Армию. Служба проходила в Киевском особом военном округе. Через некоторое время Калашников стал механиком-водителем танка, после чего конструктора перевели в 12-ю танковую дивизию. Во время службы в рядах Красной Армии Михаил создал инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки. Также в числе разработок молодого человека присутствовало оборудование для повышения эффективности стрельбы из пистолета ТТ, счетчик моторесурса танка.

Во время Великой Отечественной войны Калашников получил серьезное ранение, поэтому в течение нескольких недель лечился в госпитале, а затем его отправили в отпуск. Это время Михаил Тимофеевич посвятил созданию пистолета-пулемета.

Руководство вскоре дало Калашникову новую задачу: конструктору требовалось разработать оружие, взяв за основу «промежуточный» патрон калибром 7.62х39 мм. Пистолет или автомат должны обладать дальностью выстрела на 200-800 метров.

Автомат разработан из качественных узлов и механизмов, проверенных на практике. Оружие способно стрелять в любой ситуации, в том числе после попадания воды, грязи. Никакой сложности в очистке и разборке нет.

Благодаря известным конструкциям автомат Калашникова можно изготавливать на имеющемся оборудовании в больших количествах. Себестоимость оружия признана низкой. Михаил Тимофеевич создавал автомат не как конструктор, а как обычный солдат, которому важно, чтобы устройство было простым, удобным и понятным.

В 30 лет Михаил Калашников стал лауреатом Сталинской премии. Конструктор получил орден Красной Звезды за уникальную разработку. Сразу же после этого автомат был передан в производство Ижевскому оружейному заводу. Конструктор перебрался в Удмуртию для активного участия в создании оружия. Михаил Тимофеевич постоянно совершенствовал изобретение.

Вскоре оружейник создал новую модификацию АКМ. С этого времени автоматы и пулеметы Калашникова стали основным стрелковым оружием пехоты.

Еще в 50-е годы оружие Калашникова стало поставляться союзникам по Организации Варшавского договора, другим странам, с которыми СССР состояли в дружеских отношениях. Но черный рынок оружия процветал уже в те времена, поэтому многие подпольщики стали копировать творение Михаила Тимофеевича.

Иностранные компании брали за основу автомат Калашникова, но дополняли собственными разработками, которые в основном выражались в новом дизайне. Несмотря на то, что оружие получало новое название в каждой стране, АК оставался собой. Автомат Калашникова остается и по сей день одним из самых популярных и надежных в мире. АК занимает 15% оружейного мира.

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: политикаАвтор: Из интернета