СОЖЖЕНИЕ АБХАЗСКОГО ИНСТИТУТА – АКТ КУЛЬТУРНОГО ГЕНОЦИДА

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В Абхазском институте гуманитарных исследований прошел круглый стол, посвященный дате целенаправленного сожжения в дни войны здания Института, когда безвозвратно погибли все архивные документы, рукописи, бесценные книги, археологические находки и т.д. Круглый стол вел нынешний директор гуманитарного института Арда Ашуба. Выступили ученые Станислав Лакоба, Василий Авидзба, Лили Хагба, Игорь Цвинария, Темур Ачугба, директор Госархива Роман Гвинджия и другие.

С основным докладом на круглом столе выступил зам. директора АбИГИ Аслан Авидзба.

– Позвольте прежде всего сказать, что ничего нового, не известного данному кругу людей, скорее всего, я не скажу, – отметил А.Авидзба. – Главный посыл нашей встречи заключается в том, что забывать такие даты, как 22 октября 1992 года, нельзя.

Ученый напомнил о суровой действительности, о том, что произошло в тот злосчастный день для абхазской науки.

Российский писатель А. Битов в открытом письме своему грузинскому коллеге Ч. Амирэджиби выражал недоумение по поводу молчания грузинской интеллигенции и неосуждения ею геноцида абхазской культуры.

Истинные цели вторжения грузинских властей и, к сожалению, грузинской интеллигенции, становятся понятны на примере их отношения к единственному в мире центру абхазоведения. Он подвергался нападениям с первого дня нахождения оккупационных войск в столице Абхазии. Сошлюсь на «Предварительные материалы...», составленные следственной группой Генеральной прокуратуры Абхазии: «18 августа 1992 г., сразу же после захвата г. Сухума войсками Госсовета Грузии, двери всех кабинетов здания Абхазского института были взломаны, сейфы вскрыты, документы и книги разбросаны по полу, а стены обстреляны из автоматического огнестрельного оружия. Силами сотрудников института было организовано дневное дежурство, но ночью входные двери взламывались неизвестными лицами, оконные решетки нижнего этажа были сорваны в первые дни. Так продолжалось до 11 октября 1992 года, когда утром в здание ворвались вооруженные лица, их было 8 человек. Они потребовали от сотрудников освободить помещение. И с этого дня начался организованный вывоз имущества института под прикрытием окружавших его гвардейцев. 22 октября 1992 года, примерно в 15 часов, загорелось здание АбИЯЛИ. На вопросы звонивших по 01 дежурный отвечал: «Знаем, но у нас нет бензина, тем более для АбНИИ». По свидетельству сотрудника института и очевидца событий А. Аргун, прибывшие все-таки машины с пожарными были обстреляны грузинскими солдатами, которые не дали потушить огонь. При этом «поносили абхазов, кричали, что всех до одного надо бросить в огонь, как и эти рукописи, книги, исторические документы».

В Обращении интеллигенции Абхазии к ЮНЕСКО от 26 ноября 1992 г. говорилось: «Варварское уничтожение святых очагов национальной культуры Абхазии – это, пожалуй, самая трагическая и непоправимая потеря, понесенная нами в жестокой схватке с оккупантами. Канули в небытие бесценные реликвии нашей многовековой истории, уничтожены уникальные ценности, архивные и книжные фонды для того, чтобы духовно, этнически обезличить абхазский народ, лишить его своей истории, этнокультурной самобытности и самосознания».

Заведующий сектором археологии Абхазского государственного музея Н. Шенкао, очевидец названного зловещего акта, сообщал: «Объятый пламенем институт был оцеплен гвардейцами, которые автоматами разгоняли людей, стремившихся принять участие в тушении пожара. Горящий институт представлял ужасное зрелище. Позднее я прошел через кошмар шеварднадзевской «демократии». Но тот первый ужас при виде и в ощущении гибели культуры все равно был наиболее впечатляющим и основополагающим во всем остальном. В институте, в каждом его кабинете, в библиотеке, архиве погибло множество истинных ценностей».

«Уничтожение исторической памяти, следов, которые оставили абхазы в мировой истории, – это главная цель сожжения архива. В какой-то степени они её достигли: есть вещи, которые просто невозможно восстановить, – фольклорные рукописи, рукописи известных учёных не только по истории и культуре Абхазии, но и по кавказской истории в целом. Мы сейчас не можем даже опись провести, потому что сгорела картотека». Так процитировал докладчик – экс-директор Абхазского института В. Авидзба.

Парадоксально, но многие в мире до сих отказываются верить в подобное, прямо заявляя, что «грузины – культурный народ, они не могут сжигать архивы», сказал Аслан Авидзба и добавил, что эта пропаганда начала работать еще во время войны. На второй день информационные агентства сообщили, что «в ночь на 23 октября абхазы подвергли Сухум систематическому артиллерийскому обстрелу, в результате которого сгорели здания Госархива и Абхазского научно-исследовательского института». Через два дня после этого варварского преступления на заседании Парламента Грузии в присутствии зарубежных гостей профессор Л. Алексидзе сообщил аудитории о том, что «абхазы дошли до такого умопомрачения, что они не только играют в футбол отрубленными головами грузин, но даже сжигают свои собственные научные учреждения для того, чтобы обвинить в этом грузин». Уже в 2002 г. бывший во время войны министром обороны Грузии Т. Китовани по поводу сожжения АбНИИ утверждал следующее: «Это сам сделал Ардзинба... это дело рук Ардзинба, я отвечаю на 100%. Никогда грузин не сожжет ничью другую культуру».

Между тем следствием было установлено, что поджоги АбИЯЛИ (ныне АбИГИ) и Госархива были организованы Т. Надарейшвили, министром внутренних дел Г.Ломинадзе, его заместителем А.Ломинашвили, а непосредственно поджогом Государственного архива руководили Д.Чургулия и Б. Мамукелашвили, служившие в личной охране Т.Надарейшвили. После войны, в 1995 г., Прокуратурой РА был выдан ордер на арест Т. Надарейшвили, против которого в 1993 г. было возбуждено уголовное дело по факту пропаганды войны и разжигания межнациональной розни.

Сожжение АбИЯЛИ и Госархива, а также разграбление и погромы культурных, научных и образовательных учреждений Абхазии невозможно оправдать ни с гуманитарной, ни с военной точки зрения. Они не были продиктованы никакой военной необходимостью, что лишний раз свидетельствует о том, что это было осуществлено с единственной целью – уничтожить историческую память абхазского народа. И насколько должен быть циничным мир, чтобы вершители его судеб на фоне своих обвинений абхазов в нарушении «территориальной целостности» Грузии не пожелали увидеть столь масштабное преступление?! А ведь международное сообщество 14 мая 1954 г. голосовало, как напомнил А.Авидзба, за Гаагскую конвенцию ООН «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», в преамбуле которого сказано: «Ущерб, наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для культурного наследия всего человечества, поскольку каждый народ вносит свой вклад в мировую культуру». Есть ещё много международных документов, запрещающих преднамеренное разрушение культурного наследия.

Представители научной интеллигенции Абхазии неоднократно выступали на эту тему, а Е.Аджиндажал издал отдельную брошюру на русском и английском языках под названием «Апофеоз вандализма». Он, а также директор АбИГИ В. Авидзба обращались в свое время в Генпрокуратуру РА с просьбой провести расследование и дать правовую оценку сожжению абхазских института и архива. Но пока этого не сделано, а ответ прокуратуры, основанный на том, что она не может принять дело в производство в связи с отсутствием организаторов и исполнителей поджога на территории Абхазии, на мой взгляд, выглядит, мягко говоря, не убедительно, сказал докладчик. Ведь речь идет не о банальном правонарушении, а об акте культурного геноцида по отношению к целому народу. Такие преступления, согласно Международному праву, характеризуются как преступления против человечности, и они не имеют срока давности. В силу этого нужно повторно обратиться в Генпрокуратору для расследования факта сожжения АбИГИ и Архива.

Игнорировать вопрос правовой оценки акта культурного геноцида абхазского народа больше нельзя, ибо это ставит нас на одну ступеньку с нашими врагами, которые сжигали документы о нашем прошлом, чтобы лишить нас будущего, подчеркнул Аслан Авидзба. В заключение он сделал ряд предложений, среди которых:

инициировать и провести под эгидой Президента Республики Абхазия международную конференцию на тему «Культурный геноцид абхазского народа в конце 20 века» с обязательной публикацией ее материалов;

поставить на высшем уровне, в том числе на международных переговорах, вопрос о безвозмездной и безоговорочной передаче Абхазии всех архивных материалов об Абхазии, хранящихся в архивах Грузии, что будет способствовать хотя бы частичному восстановлению источниковедческого фонда Абхазии;

объявить 22 октября Днем геноцида науки Абхазии;

в Сухуме, на набережной Махаджиров, где находилось здание сожженного Абхазского института, заложить памятную «Аллею геноцида науки» и установить соответствующий мемориальный памятник.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА