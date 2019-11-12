НЕОБХОДИМАЯ РАБОТА

Новости из Южной Осетии

Саперы Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России продолжат очистку территории Южной Осетии от взрывоопасных предметов, оставшихся со времен войны в августе 2008 года. Это будет пятым этапом работ. Накануне совместно с югоосетинскими спасателями саперы приступили к определению мест проведения разминирования.

Как сообщили в МЧС Южной Осетии, несмотря на то что четырехгодичная программа по разминированию уже завершена, на территории республики остались участки, которые представляют угрозу для населения.

«Учитывая эту опасность, было принято решение продолжить работы в будущем году», – сказала Sputnik пресс-секретарь ведомства Роза Тедеева.

Представителей «Лидера» принял у себя замглавы МЧС Ацамаз Бестауты, который выразил коллегам благодарность за помощь. По его словам, за эти годы проделан большой объем работ, но ведомствам еще предстоит сотрудничество в этой области.

«Есть еще опасные участки. Мы со своей стороны готовы выполнить взятые на себя обязательства», – цитирует слова замминистра пресс-секретарь МЧС.

Югоосетинская сторона берет на себя обязательства по расселению и дислокации отряда центра «Лидер», а также круглосуточной охране территорий, где специалисты будут работать.

«Мы приехали по поручению нашего руководства для обсуждения предстоящих работ. Нам необходимо разработать схемы согласно картам, определить территории, которые подлежат очистке от ВОП. Самое главное – обговорить сроки начала и завершения работ, и доложить об этом нашему руководству для принятия решения», – отметил начальник «Лидера» Анатолий Саввин.

Предполагается, что в будущем году саперы очистят три точки в Цхинвальском районе. Конкретные участки определит МЧС Южной Осетии.

К реализации программы по оказанию помощи Южной Осетии в вопросах разминирования саперы приступили в 2016 году. За четыре года было обследовано около 172 гектара территории республики, обезврежено 1023 взрывоопасных предмета.

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия