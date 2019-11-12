ЗНАТЬ, ОБЩАТЬСЯ, СОТРУДНИЧАТЬ – БОЛЬШЕ

Гость редакции

На днях к нам в редакцию приходил Полномочный представитель Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике Александр Владимирович ВАТАМАН.

До этого он встречался с Президентом, Премьер-министром, Спикером Народного Собрания – Парламента РА, министрами обороны, иностранных дел РА.

Разговор шел о внешнеполитических планах ПМР, деловых связях с нашей республикой, выполнении межправительственных соглашений, подписанных ранее.

Беседа журналистов газеты «Республика Абхазия» с Полномочным представителем ПМР получилась непринужденной и интересной.

А.Ватаман рассказал о состоянии в Приднестровье экономической и социальной сфер, о молодежной политике, а также о том, как работают силовые структуры, средства массовой информации.

Подробно гость отметил, и это было приятно слышать, что жители Приднестровья много знают об Абхазии, проявляют к ней интерес.

Оказалось, что многие приднестровцы хотят проводить свой отдых в Абхазии или просто приезжать в гости.

Но чтобы попасть к нам, они вынуждены из-за географического расположения ПМР ехать через Украину, Молдавию или Стамбул. А это обходится дорого, поэтому массового приезда в солнечную Абхазию не происходит.

А.Ватаман также отметил, что по той же причине не может осуществляться деловое сотрудничество индивидуальных предпринимателей двух республик.

Представитель ПМР подчеркнул, что любая продукция, особенно сельскохозяйственная с маркой «сделано в Абхазии», в Приднестровье всегда востребована. Особенно ценятся цитрусовые и аджика.

Общаясь с Александром Владимировичем Ватаманом, мы убедились в его профессионализме, человеческих качествах и глубоком уважении, любви к той стране, которую он представляет в Приднестровской Молдавской Республике.

Чтобы в Приднестровье еще больше знакомились с жизнью нашей республики, в редакции с представителем ПМР договорились о его помощи в распространении газеты «Республика Абхазия» в Приднестровье – на первом этапе в небольшом количестве.

В конце встречи гость и редакция обменялись подарками.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА