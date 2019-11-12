ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ АБХАЗИИ

(Отрывок из подготовленной к изданию книги «История Абхазской милиции:1912 – 2018»)

(Окончание. Начало в № 118)

21 августа 1942 года отряды Сухумского городского и районного истребительных батальонов отправляются в сторону Санчарского, Клухорского и Марухского перевалов с целью задержать врага до прихода резервных частей Советской армии.

Отряд Сухумского городского истребительного батальона 22 августа направляется в сторону с. Псху и в тот же день, пройдя перевал Доу, вступает в село, где с местным отрядом Сухумского районного истребительного батальона принимает участие в боях с передовыми частями 49-го горнострелкового корпуса противника.

Видя, что враг вплотную подходит к Псху, отряд истребительного батальона занял оборону на левом фланге у села, а также выставил прикрытие аэродрома и радиостанции.

25 августа 1942 года завязывается бой с передовыми гитлеровскими частями. В течение двух дней, т.е. до 27 августа, продолжается бой с немецкими захватчиками, однако вследствие численного превосходства врага пришлось оставить временно с. Псху и отойти к хутору Решавью. Здесь, у хутора, отряд занял оборону моста через Бзыбь, расположившись на восточной стороне реки.

Противнику удалось прорвать оборону отряда, и часть его оказалась в окружении, но она затем смогла вырваться из окружения и отошла к подножью перевала Доу.

Оборона на реке Бзыбь сыграла немалую роль в дальнейшем ходе событий. Противник был остановлен. Перевалом Доу ему овладеть не удалось. Подошли части Советской армии и свободный пограничный полк. Дорога на Сухум оказалась для фашистов запертой, и все попытки их прорваться к Сухуму успеха не имели. На этом и закончилось дальнейшее продвижение гитлеровцев.

Началось контрнаступление, и 30 августа был снова взят хутор Решавью. С 30 августа по 4 сентября вели подготовку для наступления на с. Псху, 5 сентября перешли в наступление. Окружая селение Псху, наши войска беспощадно уничтожали живую силу противника. 9-го числа они с боями заняли Псху.

В этом сражении бесстрашно вел себя боец-разведчик Сухумского истребительного батальон Василий Бумбуриди, который неоднократно по своей инициативе заходил в тыл к врагу, добывая командованию важные сведения о расположении вражеских сил, дважды с боями вырывался из фашистского тыла, доставляя «язык». Боец истребительного батальона Сухумского района М.И. Хорьков также неоднократно проникал в тыл гитлеровцев, возвращаясь с ценными сведениями для частей Советской армии.

Некоторые члены семей бойцов истребительного батальона Сухумского района принимали непосредственное участие в борьбе с врагами, не отставая от своих сыновей и мужей. Мать бойца истребительного батальона В.М.Яценко вывела одно подразделение горной тропинкой во фланг передовой линии обороны фашистов, заранее ею разведанной. П.Х.Добровольская – жена бойца, подвозила патроны и три раза пробиралась через расположение противника в его тыл, каждый раз принося при этом оперативные сведения для командования.

Огромную помощь Советской армии в период наступательных действий оказывали колхозники Псхуского сельсовета во главе с А.М. Шишиным. Они наносили врагу серьезные удары, создавая невыносимые для него условия.

В неравной борьбе с немецкими фашистами в районе с. Псху героически погибли бойцы Сухумского городского истребительного батальона: коммунист В.Д.Маргания; беспартийные В.С.Джанашвили, К.М.Погосян; боец Сухумского районного истребительного батальона П. Иванов – рабочий Псхуского серебряного рудника.

24 августа 1942 года отряд бойцов Гудаутского истребительного батальона (командир батальона Р.Д. Губаз, комиссар батальона М.Н.Сабашвили) и 12 автоматчиков 155-го стрелкового батальона вошли в тыл противника, чтобы засечь огневые точки врага и точнее установить его силы. Замаскировавшись, отряд прошел через возвышенность Ахибаху и, находясь в тылу врага, связался с пастухами колхоза «Акомчар» Ачандарского сельсовета, от которых получил подробные сведения о местонахождении фашистов в других местах. Ценные сведения о месте расположения неприятельских сил передавались радиосигналами. Пастухи были в совершенно безвыходном положении с колхозным скотом, и они в свою очередь попросили командование отряда спасти от немецких войск колхозное добро – 475 голов крупного рогатого скота и лошадей, что и было сделано по заранее разведанному пути.

Бойцы истребительных батальонов Абхазии успешно осуществляли эстафетную связь по доставке оперативной почты между командными пунктами войсковых частей Клухорского и Марухского направлений со штабом 46-й армии, охраняли государственную границу, а также усилили охрану пограничной полосы, железнодорожного полотна и сооружений. В исключительно трудных осенних и зимних условиях они доставляли на фронт боеприпасы, снаряжение и продовольствие.

По мере освобождения оккупированной территории истребительные батальоны, принимая участие в восстановлении общественного порядка, проводили решительную борьбу с вражескими и уголовными элементами, выявляли мародеров и предателей.

Частями Советской армии и Военно-морских сил Черноморского флота при активной поддержке отрядов истребительных батальонов Абхазии противник был остановлен, и начался его разгром. В результате успешного наступления советских войск, действовавших в условиях высокогорной местности, в конце сентября 1942 года фашистские войска были вытеснены с территории Абхазии. Во время Сталинградской битвы войска Закавказского фронта активизировали свои действия наступательными операциями, проводившимися в ноябре – декабре 1942 г. на отдельных участках фронта. Они держали противника в постоянном напряжении, не давали возможности немцам перебрасывать свои дивизии на Сталинградский фронт.

Вскоре, в конце декабря 1942 года, части Советской армии Закавказского фронта (командующий генерал армии И.В. Тюленев) перешли в общее наступление, нанося сокрушительные удары гитлеровским ордам. Стремление фашистов захватить Кавказ провалилось.

После этих событий враг попытался высадить еще несколько воздушных диверсионных десантов, но их постигла такая же участь, как и предыдущих.

Истребительные батальоны НКВД Абхазской АССР были расформированы – часть из них в октябре 1944 г. и остальные – после поражения фашистской Германии. В грозные и суровые дни Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. личный состав этих батальонов, будучи привлеченным на борьбу с немецкими воздушными десантами и диверсантами противника, принимая непосредственное участие в боевых действиях совместно с подразделениями Советской армии по защите рубежей Абхазии на перевалах Главного Кавказского хребта, проявил массовый беспримерный героизм, упорство, высокую преданность, отвагу, стойкость и умение действовать в самых трудных условиях. Бойцы и командиры истребительных батальонов самоотверженно сражались за свободу и независимость Отчизны, и во имя этого многие из них отдали свою жизнь.

Героическая оборона Кавказа от фашистских оккупантов явилась составной частью и одной из решающих битв Великой Отечественной войны. Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили тогда заслуги истребительных батальонов НКВД Абхазии в обороне Кавказа и наградили многих бойцов и командиров орденами и медалями.

Подготовила к печати Заира ЦВИЖБА

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА