ПРОДОЛЖИМ РЕФОРМЫ С ВОЗРОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ!

Комментарий пресс-службы РПП «ФНЕА»

В числе руководителей, назначенных Президентом Раулем Хаджимба после вступления во второй срок, – исполняющий обязанности главы Администрации г. Сухума, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., бывший депутат Парламента РА и Собрания г.Сухума Кан Кварчия.

Любые решительные действия, направленные на наведение элементарного порядка, как правило, вызывают положительный общественный резонанс. И в особенности, когда это касается столицы, ее архитектурного облика, санитарного состояния объектов торговли, работы общественного транспорта, коммунальных служб, состояния дорог, художественного облика города, рекламы, проблем социального характера и т.д. В этом плане первые шаги, предпринимаемые новым мэром, воспринимаются горожанами как правильные, продуманные, рассчитанные на поэтапное освобождение столичных микрорайонов от всего наносного, хаотичного, что наслоилось за послевоенный период.

Причем свои инспекционные осмотры тех или иных участков, объектов новый глава города совершает вместе с руководителями всех основных служб. Он ставит перед ними конкретные задачи не в кабинете, а непосредственно в ходе инспекционных осмотров, определяет сроки их выполнения и по мере возможности берет их под контроль.

По большому счету такой системный подход может стать и началом реформ городского хозяйства. Главное для всех, кто любит свой город, – чистота и порядок, а все остальное – потом. Люди заметили, что мэр по мере необходимости в ходе проверок входит в диалог с простыми людьми, учитывает их пожелания, но ответственность за наведение порядка он возлагает на чиновников – и довольно жестко. И делает он это не завуалировано, а открыто, публично, достаточно широко используя в этих целях телевидение и др. СМИ.

Людям, несомненно, нравится, что городские власти начали расчищать авгиевы конюшни вокруг центрального рынка, у въезда в город с восточной и западной сторон. В поле зрения мэра – железнодорожный вокзал, архитектурная достопримечательность, пребывающая ныне в убогом состоянии. Здесь совместно с железнодорожным управлением он обсудил комплекс мероприятий по благоустройству вокзальной площади. Видимо, при желании можно будет включить в бюджет и капитальный ремонт самого уникального здания вокзала, хотя эти работы почему-то не были предусмотрены при освоении более чем двухмиллиардного железнодорожного кредита, за который еще долго будут расплачиваться наши налогоплательщики.

Инспекции затронули и Новый микрорайон с массой проблем, и Старый поселок, долгие годы остававшийся без должного внимания. Учитывая курортно-туристическую составляющую развития инфраструктуры города, Кан Кварчия определил первоочередные задачи обустройства набережной Сухума, к сожалению, сохраняющей пока еще унылый вид, местами напоминающей барахолку.

Примечательно, что объявлен конкурс на замещение вакантных должностей в архитектурном управлении города, и началась совместная работа администраций столицы и соседнего Сухумского района. Все это должно стать примером для других городов и районов Абхазии. Приграничный Галский район давно уже приступил к подобным преобразованиям. Подтягиваются при поддержке Президента, правительства и другие регионы страны. Не сомневаемся, что новому мэру Сухума окажет ощутимую помощь глава государства, особенно в тех вопросах, решение которых не по плечу городским властям. Но все это примет еще более масштабный и результативный характер и пойдет по пути заметного обновления только в том случае, если население столицы включится в процесс расчистки завалов, проявит подлинно патриотическое внимание и заботу о своем родном уникальном городе, входящем в число наиболее значимых центров мировой цивилизации.

Так давайте же, друзья, хоть на некоторое время выйдем из омута информационного взаимоуничтожения и займемся уборкой мусора вокруг своих собственных домов! И пожелаем новому мэру и его команде терпения, выдержки и успехов на новом благородном поприще!

РПП «ФНЕА»

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: политикаАвтор: РПП «ФНЕА»