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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником – Днем работника милиции.
«Этот праздник олицетворяет силу воли и несокрушимость духа, мужество и героизм, наполняет наши сердца чувством гордости и глубокого уважения к людям, чьи ратные подвиги навсегда останутся воплощением истинной любви к Родине и народу», – отмечается в поздравлении.
Глава Правительства выразил глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел за огромный вклад в воспитание и становление молодых работников милиции Республики Абхазия.
Валерий Бганба поблагодарил сотрудников милиции Абхазии «за оказываемое содействие в реализации основных направлений политики в области борьбы с преступностью и укрепления правопорядка в стране».
Номер: 119
Выпуск: 3859
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс