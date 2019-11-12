ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником – Днем работника милиции.

«Этот праздник олицетворяет силу воли и несокрушимость духа, мужество и героизм, наполняет наши сердца чувством гордости и глубокого уважения к людям, чьи ратные подвиги навсегда останутся воплощением истинной любви к Родине и народу», – отмечается в поздравлении.

Глава Правительства выразил глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел за огромный вклад в воспитание и становление молодых работников милиции Республики Абхазия.

Валерий Бганба поблагодарил сотрудников милиции Абхазии «за оказываемое содействие в реализации основных направлений политики в области борьбы с преступностью и укрепления правопорядка в стране».

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс