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12.11.2019
Номер: 119
Выпуск: 3859
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
УКАЗ
Президент РА Р.Хаджимба подписал Указ об утверждении членов Общественной палаты Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«В соответствии со статьей 8 Закона Республики Абхазия «Об Общественной палате Республики Абхазия» утвердить членами Общественной палаты Республики Абхазия:
Бигвава Гарри Максимовича, Джинджолия Сократа Рачевича, Кичба Гульнару Михайловну, Лищенко Игоря Андреевича, Лабахуа Елену Макбетовну, Лолуа Риту Владимировну, Майромяна Валерия Францовича, Мироненко Вадима Николаевича, Смыр Сергея Макаровича, Тополяна Альберта Гаспаровича, Убирия Данила Теймуровича, Хапат Низама Хасановича, Хашиг Руслана Мкановича».
Номер: 119
Выпуск: 3859
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА