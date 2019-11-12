80-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АСЛАНА ДЖАРИМОВА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в ходе однодневного рабочего визита в Республику Адыгея принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию первого Президента Республики Адыгея Аслана Джаримова.

Рауль Хаджимба выступил с речью на торжественном мероприятии:

«Дорогие друзья!

Дорогой Аслан Алиевич!

Дорогой Мурат Каральбиевич!

Хотел бы выразить вам братскую признательность за приятную возможность принять участие в столь значимых юбилейных торжествах!

Испытывая чувство глубокого уважения, хотел бы поздравить Вас, дорогой Аслан Алиевич, со знаменательным событием в Вашей жизни – славным 80-летием!

Символично, что нелегкий жизненный путь, пройденный Вами, и Ваши достижения на высоком государственном поприще ассоциируются с успехами Республики Адыгея на важных этапах ее становления и возрождения. Вы как Первый Президент, стоявший у истоков республики, по праву снискали себе заслуженный авторитет и симпатии своего народа.

Ваши знания, интеллект, мудрость, дипломатичность и богатый житейский опыт явились достойным и весьма полезным подспорьем в укреплении социально-идеологических и экономических основ Республики Адыгея.

В Абхазии высоко ценят Ваш весомый вклад в священную борьбу против вооруженной агрессии Грузии, восстановление мира и исторической справедливости на нашей многострадальной земле. В те суровые и судьбоносные дни, вместе с видными государственными деятелями – тогдашним руководителем Кубани Николаем Кондратенко, главой Кабардино-Балкарии Валерием Коковым и другими известными и признанными политическими лидерами, вы подставили крепкое братское плечо нашему выдающемуся предводителю, Первому Президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, мужественно, принципиально и последовательно отстаивали вместе с ним интересы сражающейся, свободолюбивой республики, в защиту которой решительно выступили тысячи добровольцев с Северного Кавказа, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мы хорошо помним о Ваших огромных усилиях по организации приема и размещения беженцев из Абхазии, оказанию экономической и гуманитарной помощи нашему народу, находившемуся в жестких тисках блокады и в послевоенный период. Эту кропотливую работу Вы проводили вместе с друзьями, со всем многонациональным народом Адыгеи. Поддерживая постоянную связь с Владиславом Ардзинба, немало усилий и энергии Вы посвятили проблеме преодоления экономической блокады Абхазии.

Учитывая тяжелую ситуацию, сохранявшуюся в Абхазии до признания ее независимости дружественной Российской Федерацией в 2008 году, братская Адыгея продолжала оказывать нам бесценную помощь в подготовке национальных кадров по наиболее приоритетным отраслям и направлениям развития нашего государства.

И эти добрые дружеские отношения, имеющие глубокие исторические корни, прошли достойное испытание временем. Наше сотрудничество в социально-экономической и культурно-образовательной сферах набирает новые обороты и на нынешнем этапе развития.

Вы, наш дорогой юбиляр, были и остаетесь ярким примером беззаветного служения не только родной Адыгее, абхазо-адыгскому миру, сплоченному одной судьбой, но и всему Кавказу, всей великой России!

За выдающиеся заслуги перед Абхазией Вы удостоены ордена «Ахьдз-Апша» первой степени!

Желаю Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия, настоящего абхазского долголетия!

Счастья и процветания народу Республики Адыгея!

Нагёара а6ъзааит а8суааи адыгааи 8гара з6ъым щаешьара! Наунагёа ишъ0ыкака3лааит А8сынтъылеи Адыгатъылеи». На мероприятии также выступили глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, первый Президент Адыгеи Аслан Джаримов, народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш и другие видные государственные и общественные деятели.

В завершение торжественного собрания Аслан Джаримов поделился воспоминаниями об этапах становления государственности Республики Адыгея, поблагодарил собравшихся и пожелал всем доброго здоровья, осуществления планов, благополучия семьям и близким.

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА