НАЧАЛАСЬ РАБОТА С УВАЖЕНИЯ К СТОЛИЦЕ

На прошлой неделе исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия провел инспекционные выезды по столице, в том числе посетил набережную, Центральный рынок, вокзалы и дал поручения службам навести порядок и чистоту в городе.

Чтобы узнать, как выполняются поручения исполняющего обязанности главы Администрации столицы, мы отправились на Келасурский мост, где уже несколько дней работает МУП «Зеленое хозяйство». На помощь к ним пришли сотрудники госкомпании «Абхазавтодор», в ведении которой дороги и мосты республиканского значения.

Пока коммунальщики расчищали заросли вокруг моста, дорожники красили ограждения, а работники «Горсвета» чинили освещение.

Начальник коммунального управления Администрации Сухума Дмитрий Ахуба рассказал, что по поручению главы Администрации, всю прошлую и эту неделю продолжаются работы коммунальных служб по благоустройству города.

«Коммунальные службы столицы проводили очистку и обрезку деревьев и кустарников по улице Академика Марра, а также провели работы по обрезке сухих листьев пальм и формовочной обрезке кустарников по улице Званба у памятника жертвам политических репрессий», – рассказал Ахуба.

Руководитель «Абхазавтодора» Борис Ачба, сообщил, что Кан Кварчия обратился с просьбой оказать помощь городским службам.

Сейчас «Абхазавтодор» проводит работы на Келасурском и Белом мостах, после чего планирует заняться и другими объектами в Сухуме.

«Келасурский мост давно не приводился в порядок. Последний раз его красили пять или шесть лет назад. Коммунальные службы провели вырубку деревьев около моста, так как ограничивался обзор участникам движения», – рассказал Ачба.

Кроме покраски Келасурского моста, планируется заменить отбойники.

«Там очень неприглядные и небезопасные железные отбойники, мы их будем снимать и делать бетонные, не выше 50 сантиметров», – заметил он.

Работы на Келасурском мосту продолжаются уже пять дней.

«Сначала его почистили под покраску, сейчас работники покрывают ограждения моста краской. Думаю, что в течение четырех или пяти дней закончим покраску и заливку отбойников. Здесь работают девять человек, надеюсь, что мы сможем закончить, пока не пошел дождь», – рассказал представитель «Абхазавтодора» Вячеслав Аршба.

После восстановления Келасурского моста планируется привести в порядок мост в Синопе, затем приступят к Красному мосту.

Спутник-Абхазия

Номер: 120Выпуск: 3860Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия