О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам развития государственного языка.

В ходе встречи обсуждались пути развития и актуальные проблемы государственного языка Республики Абхазия. Глава государства отметил необходимость усиления работы по обучению абхазскому языку детей в детских садах, в системе школьного образования и других образовательных учреждениях с использованием современных методов преподавания.

На совещании также были затронуты темы развития и популяризации детской литературы на абхазском языке, перевода учебников на государственный язык, возобновления телевизионных проектов по обучению абхазскому языку, выпуска периодических изданий, в том числе в электронном формате, создания аудио- и видеоматериалов на государственном языке, представляющих интерес для молодежной аудитории.

В совещании принимали участие Вице-президент Аслан Барциц, Спикер Парламента – Народного Собрания Валерий Кварчия, Премьер-министр Валерий Бганба, народный поэт Абхазии Мушни Ласурия, советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария, члены комиссии по подготовке проекта государственной целевой программы развития государственного языка Республики Абхазия со сроком реализации 2020-2022гг.

Номер: 120Выпуск: 3860Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА