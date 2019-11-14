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14.11.2019
Номер: 121
Выпуск: 3861
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ПРОИСШЕСТВИЕ
В тушении лесного пожара в районе села Джгиарды принимали участие местные жители и спасатели МЧС. В соцсетях жители предлагали всем неравнодушным помочь в ликвидации возгорания.
Возгорание в лесу выше села Джгиарды Очамчырского района началось в воскресенье 10 ноября. С утра 12 ноября местные жители попытались самостоятельно погасить пламя, уже к обеду того же дня к ним присоединились сотрудники МЧС Абхазии.
Как уточнил начальник пожарно-спасательной части по охране Очамчырского района Мурман Пачулия, пожар выше села Джгиарды не связан с пожаром, который разгорелся на Сухумском перевале.
Номер: 121
Выпуск: 3861
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс