АБХАЗИЯ, ВПЕРЕД!

В рамках международного боксерского шоу «Короли нокаутов» абхазский боксер Батал Чежия проведет бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии WBO. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на площадке отеля «Azimut».

Соперником Батала Чежия станет 20-летний украинский боксер турецкого происхождения Джамал Усманов, который будет защищать свой титул.

Батал Чежия рассказал Апсныпресс о подготовке к бою: «Мы с командой готовимся уже достаточно долго, тренируюсь в Москве под руководством Арсения Бабяка. Мой соперник, Джамал Усманов, провел пять боев на профессиональном ринге и не имеет ни одного поражения. Я буду выступать в непривычном для себя весе, такие условия поставил наш соперник, и мы согласились. Уже набрал нужную форму и готов к бою».

Батал провел 9 боев и одержал 9 побед на профессиональном ринге, он является обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Про Бокс», в России занимает восьмую строчку в рейтинге профессиональных боксеров и находится на 154-й позиции в мировом рейтинге.

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту