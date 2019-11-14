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Мнение о прочитанном

В статье доктора юридических наук В. Чеха под названием «Встреча на горных тропах: далекое и близкое село в Абхазии» («РА». № 108. 2019.) говорится о том, как в 30 году прошлого века ОГПУ при власти Советов Абхазии силами вооруженной милиции провели в селе Псху спецоперацию по захвату безоружных и безобидных верующих монахов, которых, по сути, без суда и следствия уничтожили только за то, что они были верующими.

Трудно поверить в это тяжелое обвинение в адрес абхазских властей, ибо если была организована спецоперация по захвату, то там, наверное, были не мирные и безобидные монахи, а гораздо более опасные элементы.

Прежде чем говорить о селе Псху, автор подробно объясняет, как и почему развалились многие империи, в том числе и СССР, который, как он пишет, легко разрушился как карточный домик. Советская власть, продолжает он, сама стоявшая на монолитной плите, считала монахов опаснейшим идейным конкурентом.

Я не стал бы злорадствовать в адрес СССР и с такой легкостью объяснять причины развала советской власти. Не окажись во главе СССР таких предателей, как М.Горбачев, Э.Шеварднадзе и иже с ними, страна сохранилась бы. Во-первых, при всех своих недостатках Союз располагал достаточной силой, позволявшей не бояться мирных монахов. Во-вторых, ряд таких социальных вопросов, как наука, образование, медицина и многое другое, в стране решался бесплатно. Не было необходимости собирать всем миром денег на лечение детей, как мы сейчас, к сожалению, ежедневно наблюдаем.

А что касается высокогорного и труднодоступного села Псху, то известно, что сюда издавна, как правило, стекались преступники не только из Абхазии, Северного Кавказа, но и других регионов России. Это были убийцы, контрабандисты, антисоветчики, скотокрады, абреки и другой преступный элемент, избегавший наказания. Еще в мае 1838 г. прапорщик Ф. Я. Лисовский после 10-летнего пребывания в Абхазии, а затем, будучи приставом в Цебельде, о селе Псху писал: «Это гнездо хищников, разбойников и воров… здесь всякий преступник находит свое безопасное убежище…» («РА». № 112. 2019. С. 4). Поэтому, судя по всему, в 1930 г. Псху населяли не столько безобидные верующие монахи, сколько здесь окопались преступники. По этому поводу существуют письменные материалы, которые, по всем данным, не использовал В. Чеха в своей вышеупомянутой статье.

На эту тему в 1931 г. была издана книга «Страна Псху», автором которой является писатель, публицист, педагог И. Половнев. По словам последнего, 12 апреля 1930 г. в газете «Советская Абхазия» появилась заметка под названием «Во власти попов». В ней говорилось о черных делах в урочище Псху. После этой заметки обком партии и ЦИК Абхазии выделили специальную комиссию и направили в Псху, чтобы разобраться в том, что там происходит.

Книга «Страна Псху», являющаяся в настоящее время библиографической редкостью, состоит из 13 глав-очерков, жанр определяется как документальный очерк. В основе этого произведения, судя по всему, лежат достоверные факты, связанные с разоблачением антисоветской группы, орудовавшей в горном абхазском селе Псху под прикрытием религиозной секты – имяславцы. А имяславская сектантская группировка примыкала к более крупному и опасному движению – феодоровцы. Организатор этой секты – Федор Рыбалкин, объявив себя святым, стал проповедовать конец света, а советскую власть объявил красным дьяволом-антихристом.

И. Половнев в первой главе своих очерков сообщает читателям о том, с каким трудом удалось преодолеть дорогу на Псху. Здесь же он описывает, как комиссия неожиданно столкнулась с членами секты имяславцев, которые, кстати, оказались земляками самого И. Половнева из кубанской станицы Расшеватской. Случилось так, что в одном из горных сел члены комиссии заночевали в деревянном сарае, на стене которого они обнаружили рисунок фашистского знака с надписью: «Здесь ночевали кубанские казаки станицы Расшеватской». (Половнев И. Страна Псху. – Сухум. 1931. С. 8). На следующий день комиссия в пути встретила двух людей из станицы Расшеватской, и Половнев в одном из них узнал своего земляка. На прямой вопрос Половнева его земляк опрометчиво и саморазоблачительно ответил: «Нет, нет, ты думаешь, как дядя мой, сектант, выехал в Америку, так и я тоже». (Там же. С. 11).

«Мне стало ясно, – пишет автор, – мой земляк является никем иным как членом той богатой агентуры черносотенной воинствующей секты имяславцев, которая рассеяна по всему югу и руководится отсюда со штаба Псху». (Там же).

Историю создания этой секты автор рассказывает в 8-й главе «Божьи хищники». Имяславцы впервые в виде оппозиции создали свою зародышевую группу в старом Афоне, в Греции. Руководили – братья Григорий и Антоний Бульгович. Не решаясь открыто выступать, они стали брать под сомнение существование Бога в четырех лицах: Бог – отец, Бог – сын, Бог – дух святой и Бог – имя Исуса (отсюда и название секты – Имяславцы). На основе своего нового учения, эта секта потребовала своей самостоятельной церкви и иерархии. В 1913 г. на основе этого конфликта в старом Афоне даже вспыхнул монашеский мятеж, который был подавлен, и свыше 100 зачинщиков были отлучены от церкви, после чего имяславцы еще больше ожесточились. Вот они и разбрелись по белому свету, в частности, по России, создавая свои новые группы. Основное их ядро сосредоточилось в горах Кавказа, в Туапсе, Сочи, Красной Поляне и в особенности в урочище Псху.

Имяславцы, окопавшись в Псху, стали привлекать к себе людей и щедро раздавать им различные чины и титулы, возводить в священники, епископы и даже архимандриты. Их ряды пополнялись главным образом из числа обиженных революцией. Так создался на Псху довольно влиятельный контрреволюционный штаб. (Там же. С.54-56). И. Половнев в своих очерках глубоко и правдиво раскрывает антисоветскую деятельность руководителей имяславцев, которые здесь создали не только штаб, но и лабораторию, школу этой секты. Пропаганда и агитация для пополнения своих рядов велась на высоком уровне. Автор приводит множество интересных писем агитационного характера. Эти письма имяславцев направлялись родным, знакомым и единомышленникам, которых звали на Псху – в рай Божий и святое место.

Вот некоторые отрывки из одного такого письма. «Дорогие мои киевляне! Я б вам описал здешнюю жизнь, но не могу этой красоты описать. Здесь денег не надо и богатства не надо, здесь хлеба нет и нужды нет. Здесь одна радость. А какие чудные места – горы, скалы. Мы живем, имеем свою хату, свой огород, две десятины лесу своего, три десятины посева кукурузы, одну мельницу водяную… Дорогие братья и сестры! Я не знаю от радости, чего вам пожелать от Господа Бога. Пожелаю вам такой жизни, какой мы сейчас пользуемся… Нам Господь послал Царство Небесное. Живем здесь, как в раю, усим довольные. Приходят к нам странники со всех краев, живут не наживутся, глядят не наглядятся…» (Там же. С. 63).

Как видим, имяславцы Псху объявили святым и райским местом, где обилие продуктов и нет надобности трудиться. Под влиянием этой агитации, справившись со своими крестьянскими работами, элементы обиженных и нищета с Кубани, Дона и Терека отправлялись в «сии чудесные места». Приехав однажды, эти люди попадали в ловушку. Поэтому поводу И. Половнев продолжает: «Здесь их застает зима. На 5-6 месяцев перевалы закрываются снеговыми сугробами, до весны обратно ходу нет. Это и есть период учебно-воспитательной работы с паломниками. Восемь молитвенных домов… начинают свою гигантскую, черную, ума лишающую работу… К весне часть паломников постригается в монахи, часть остается… живущими в «мире сем», но (становятся) сугубо религиозными фанатиками. И те, и другие идеологически вполне подготовленными к контрреволюционной деятельности, отправляются обратно, на родину. Теперь они знают, что им делать: курс имяславской подготовки ими пройден в совершенстве… хотя они под прикрытием религии занимаются махровой политикой». (Там же. С. 64).

Половневу рассказывали о секте прыгунов, обычай моления которых в том, что «вечером собираются монахи и монашки в специальной подземной церкви, прыгают до одурения, а затем свет тушат и, раздевшись до нага, спят артельно». (Там же. С. 72).

В анализируемой книге поднимается немало и других вопросов: о возможности разработки полезных ископаемых в горах Абхазии, о хищническом уничтожении драгоценного леса, о запущении некогда цветущего сада и др. Автор в своей книге отразил потрясающую красоту природы не только горной Абхазии, но и побережья.

Работу свою комиссия выполнила. В конце апреля она три дня ходила по дворам, стараясь открыть глаза тем, кто был одурманен. 27 апреля им удалось провести собрание молодежи, где несколько активистов даже заявили желание вступить в комсомол. 30 апреля провели собрание бедноты. «В тот же день на Сухум уже была направлена большая партия выселяемых из Псху манахов». (Там же. С 95).

Заканчивает И. Половнев свое произведение оптимистическими красками, и не без основания. Действительно, в Псху наконец-то закипела нормальная трудовая жизнь, ибо население избавилось от антиобщественных элементов, которые подрывали авторитет новой жизни страны Советов.

Таким образом, автор этих строк располагает таким источником, который подкупает своей правдивостью, но неизвестно, какие материалы использовал уважаемый оппонент В. Чеха, создавая свою статью, в которой отсутствуют ссылки.

А. ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: обществоАвтор: А. ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ