Военное время 1992-1993 гг.

СЛУШАЯ РАДИО

(ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ)

***В эфире – Тбилиси: «Абхазская сторона в нарушение Соглашения (Сочинского), перешла в наступление и заняла новые позиции...

***«Комитет спасения Абхазии» обратился с письмом к Шеварднадзе – восстановить законность и порядок в Абхазии.

***«Республиканские известия» из Тбилиси сообщили: мол, по словам Ардзинба, бандит Кишмария возглавил стихийное движение населения Очамчирского района и города Ткуарчал. И, по словам Ардзинба, – добавляет Тбилиси, – это от отчаяния изнуренного, голодающего населения.

***Корреспондент из Тбилиси берет интервью на улице Сухума:

– Мы должны победить, мы победим! – говорили мужчины и женщины, за редким исключением. Речь идет, разумеется, о войне в Абхазии. Одна женщина неистовствовала: «У грузина, армянина, грека, русского в Абхазии, как и у всех, есть матери. Мать готова взять автомат и встать на защиту Сухуми – этого куска своей любимой родины». (В перечень представителей этносов, населяющих Апсны, не включила абхазов).

***«Голос Америки», «Свобода» передали об ультиматуме Ардзынба грузинской стороне... Ардзинба при этом обещал открыть коридор (для вывода войск). Здесь же заявление Израиля о всесторонней помощи Грузии.

***«Радио России»: «Россия направила корабли с миротворческой миссией в Абхазию».

***Тбилиси: «Радостное сообщение: войска генералов Джамала Джамбуридзе и Ланчава прорвались и установили контроль на трассе Очамчира – Сухуми...

Абхазское радио предупредило слушателей – не верить сообщениям радио из Тбилиси и радиоголосам.

***Тбилиси. Сепаратисты охотятся за самолетами. И они сбили наш самолет.

***Шеварднадзе готов умереть в Сухуми, но тем самым уничтожить абхазов.

***Тбилиси. Шеварднадзе в Сухуми недоумевает: почему со стороны Очамчири не идут войска?

***«Маяк». Военные сведения из Абхазии. Третий военный Совет кораблей Черноморского флота отправлен к Сухуми, но абхазские катера могут вытеснить их.

***Ельцин дает «честное русское слово» – он гарант, он защитник абхазов.

***Тбилиси. О сбитых самолетах, о боях в Ахалдаба и Адзюбжа. О письме Бутроса Гали. О боях в городе Сухуми. Бои за каждый дом, Совмин Абхазии. Грузинские писатели обвиняют в фашизме абхазскую нацию.

***Вчера Шеварднадзе заявил: «Освобожу не только Сухуми, но и дойду до Псоу. Костьми ляжем, но не сдадимся».

***Находясь в состоянии агонии, Шеварднадзе подтвердил, что собирается уничтожить абхазский народ как этнос. Сухуми останется грузинским городом.

***... Клинтон и Запад в целом тоже проиграли эту войну. Они большего хотели – развалить Россию. Но Россия проснулась! Сегодня вечером из Берлина передавали. Газета «Альгемайне» пишет о грузинке, живущей там, в Германии, заметившей: «Ни Клинтон, ни Коль не могут нам (Грузии) помочь – мы слишком далеко от них».

***Распространилась весть – состоялось соединение Западного и Восточного фронтов у Кодорского моста!

На радиостанции «Свобода» комментатор Джовани Бенси: «90-тысячные абхазы побили 5-миллионных грузин» и добавляет: «Классический пример, когда самоопределению уделяется слишком много внимания».

***Радиостанция «Свобода»: Победитель диктует условия: «Теперь мы не согласимся на федеративные отношения с Грузией».

***«Маяк» и другие радиостанции сообщают то же самое в различных вариациях.

***Радиостанция «Свобода»: Над Ингури – Абхазский флаг (!!!)

Ладико АДЛЕЙБА, преподаватель

Редакция благодарит автора за предоставление эксклюзивного материала

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: политикаАвтор: Ладико АДЛЕЙБА, преподаватель