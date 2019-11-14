В РОДНЫХ СТЕНАХ

Чемпион!

В Абхазском государственном университете состоялась встреча с абхазским спортсменом, победителем в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи в Екатеринбурге Игорем Адлейба. На турнире RCC Boxing Promotions наш земляк одолел Эдди Кольменареса из Венесуэлы. На встрече присутствовали журналисты из телеканала «Звезда», менеджер Артур Адлейба, тренер Беслан Адлейба.

Победителя встретили теплыми поздравлениями и аплодисментами.

Ректор АГУ Алеко Гварамия поздравил чемпиона мира по боксу, наградив серебряной монетой «85 лет АГУ» и пожелал ему успехов, здоровья. «Помни, что Абхазия гордится тобою», – сказал он. В свою очередь победитель Игорь Адлейба поблагодарил за теплый прием и поддержку.

Игорь Адлейба является студентом 2-го курса АГУ, педагогического факультета, направление «Физическая культура».

Эльвира ГОРЗОЛИЯ, пресс-центр АГУ

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: спортАвтор: Эльвира ГОРЗОЛИЯ, пресс-центр АГУ