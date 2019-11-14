5 ГЛАВНЫХ МЕЦЕНАТОВ

Они влияют на мир

Благотворительность во все века рассматривалась как почитаемое и благородное дело. Несмотря на природный эгоизм и тягу к накоплению, сильные миры сего на определенном этапе своей жизни приходят к осознанию необходимости делиться нажитым. Те, кто может себе позволить пожертвовать серьезные средства на благотворительность, располагает воистину огромными средствами. Современные миллионеры или миллиардеры в первую очередь успешные бизнесмены, а уже потом – филантропы. Поэтому в каждом предприятии эти джентльмены пытаются усмотреть выгоду, если не прямую, то хотя бы косвенную.

Какую же пользу извлекают меценаты, жертвуя сотни тысяч и миллионы собственных средств на благие дела? Во многих странах с давними либеральными традициями, например, в США, благотворительность поощряется законом и налоговой системой. Налогообложение компаний и частных лиц уменьшается на сумму, равную размеру оказанных ими пожертвований. Не самое последнее место занимает и имидж компании или отдельного филантропа, так как акт оказания помощи осуществляется при активной поддержке СМИ. А это уже прямая открытая реклама, плоды которой могу привлечь дополнительные средства и прибыль.

Согласно статистике, ежегодно в мире совершается около 50 тысяч крупных индивидуальных пожертвований. Давайте познакомимся поближе с самыми известными меценатами нашей планеты.

Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft вот уже на протяжении последнего десятилетия возглавляет списки богатейших людей Земли. Его состояние оценивается в 74 миллиарда долларов США. Ежегодные благотворительные пожертвования Гейтса составляют около 2 миллиардов долларов. Билл Гейтс не лишен тщеславия, о своих достижениях в сфере филантропии миллиардер, начиная с 2009 года, делится с общественностью в рамках «Ежегодных посланий Билла Гейтса». Такие отчеты, приправленные идеологическими месседжами, регулярно появляются на сайте благотворительного фонда четы Гейтс.

Адресанты финансовой помощи миллиардера – образовательные фундации, крупные университеты, международные благотворительные программы, помощь странам третьего мира. Семейство Гейтсов владеет и собственным фондом, функционеры которого уже успели распорядиться более 10 миллиардами. За годы своей деловой активности всего Гейтсом было пожертвовано около 28 миллиардов долларов США.

Уоррен Баффетт

Один из самых успешных предпринимателей и инвесторов современности, владеющий состоянием в 58 миллиардов. Ежегодные пожертвования составляют около 1,8 миллиардов долларов США. Финансист активно сотрудничает с фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также регулярно пополняет счета благотворительного фонда, названного в честь его покойной супруги Сюззаны. В 2006 году Баффетт заявил, что после его смерти львиная доля его состояния уйдет на благотворительность, и передал одним траншем около 50% от своего состояния, а это ни много ни мало – 37 миллиардов долларов. К сожалению, в 2012 году медики диагностировали у филантропа рак простаты в начальной стадии. Шансы на выздоровления при таком диагнозе довольно высоки, однако не стоит забывать и о преклонном возрасте Баффета, которому уже более восьмидесяти пяти лет.

Джордж Сорос

Один из старейших меценатов и филантропов, первый взнос на благотворительные цели которого датируется далеким 1979 годом. Именно с этой даты господин Сорос жертвует ежегодно на благие дела около 300 миллионов долларов. По оценкам журнала Forbes, общее состояние мецената оценивается в огромную сумму – 19 миллиардов. Основные статьи его некоммерческих расходов – содействие институтам гражданского общества в странах Восточной Европы, а также поддержка демократии и реформ в странах Африки. Несмотря на активную деятельность в сфере благотворительности, Джорджа Сороса время от времени обвиняют в финансовых махинациях и организации цветочных революций и государственных переворотах в Грузии, Украине. Как бы там ни было, в нашей пятерке Сорос занимает почетное третье место. Общая сумма его пожертвований на сегодняшний день составляет 8,5 миллиарда долларов США.

Марк Цукерберг

Генеральный директор и основатель социальной сети Facebook Inc. По самым скромным подсчетам, его состояние составляет около 23,5 миллиарда долларов. Основные адресанты его пожертвований – медицинские фонды и исследовательские институты, занимающиеся борьбой со смертельными вирусами и хроническими заболеваниями. Ежегодные пожертвования – около 520 миллионов вечнозеленых единиц. В 2013 году чету Цукербергов признали самыми щедрыми из всех благодетелей, семейство раскошелилось на 970 миллионов долларов, передав деньги на поддержку независимым исследователям Силиконовой долины США.

Дмитрий Зимин

Лауреат Государственной премии СССР, выдающийся учёный, который в девяностых годах ХХ века основал первую в РФ компанию сотовой связи АО «ВымпелКом». По предварительным данным, его состояние оценивают в 500 миллионов долларов. В начале нулевых Зимин отошел от дел, а все свое состояние передал в созданный им благотворительный фонд «Династия», занимающийся поддержкой российских ученых, а также перспективных направлений научных исследований. Воистину беспрецедентный эпизод в истории российского меценатства.

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: обществоАвтор: Из интернета