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Княгиня Монако: спортсменка, красавица

Девочки мечтают быть принцессами, а мальчики – быть с принцессами. Но везёт далеко не всем – особ, носящих корону, в мире не так уж много. Одна из них – княгиня Монако Шарлен Уиттсток. О ней – умнице, красавице, супруге князя Альбера II и маме двух очаровательных малышей – мы расскажем в этой статье.

Рождение принцессы

Будущая княгиня Монако, Шарлен, появилась на свет 25 января 1978 года в городе Булавайо, который расположен на юго-западе Зимбабве. Родители маленькой Шарлен были европейцами: папа, Майкл Кеннет Уиттсток, продавал вычислительную технику, а мама, Линетт Гамберстон, была тренером по плаванию и дайвингу. Малышка Шарлен была не единственным ребёнком в семье – у неё двое братьев, Шон и Гаррет.

Звезда плавания

Когда крошка Шарлен ещё даже толком не умела ходить, мама начала учить её плавать. Девочка делала успехи, и немудрено, что в воде она чувствовала себя, как рыба. Когда девушке исполнилось 18 лет, она заняла первое место в чемпионате ЮАР по плаванию – казалось бы, будущее юной пловчихи предрешено: спорт, и только спорт! В 22 года будущая княгиня Монако Шарлен (не подозревающая о столь крутом повороте, который произойдёт в её судьбе) вошла в состав сборной ЮАР, участвующей в Олимпийских играх. К слову, тогда её команда заняла 5-е место в эстафете 4 х 100 метров. Вдохновлённая прекрасным результатом, Шарлен не единожды занимала первые места во всевозможных соревнованиях, которые проводились не только в Африке, но и в Европе. Всё своё время талантливая и целеустремлённая пловчиха посвящала спорту, и только ему!

Роковая травма

Неустанные тренировки и стремление к победе привели к тому, что в 2008 году Шарлен собиралась участвовать в Олимпийских играх, проводившихся в Пекине. По сути, это должно было быть её последним состязанием в большом спорте, после чего она собиралась посвятить себя тренерской работе и благотворительности. Однако судьба внесла свои коррективы в жизнь спортивной блондинки – из-за серьёзной травмы плеча Шарлен пришлось отказаться не только от Олимпиады, но и от спорта в целом. Девушку ждало совсем другое сказочное грядущее, но будущая княгиня Монако Шарлен о нём даже мечтать не могла!

Любовь со второго взгляда

Своего будущего супруга, князя Альбера II, девушка встретила в 2000 году. Миллениум не стал предрекаемым концом света, зато положил начало отношениям будущих супругов. В тот год на шею Шарлен надели золотую медаль, завоёванную ею на международном соревновании по плаванию, проходившем в Монако. Альбер тогда был не князем, а лишь наследником этого титула. Мимолётная встреча не стала судьбоносной – молодые люди, едва взглянув друг на друга, разошлись по свои делам. Спустя шесть лет, в 2006 году, вездесущие папарацци явили миру фотографии с открытия Олимпийских игр в Турине, на которых Шарлен и Альбер обменивались такими влюблёнными взглядами, что сразу было видно: у молодых людей головокружительный роман!

Путь к алтарю

В течение четырёх лет работники пера всех мировых изданий замирали в томительном ожидании и гадали едва ли не на кофейной гуще о том, сколь серьёзны эти отношения и закончатся ли они свадебной церемонией. Дело в том, что к тому времени любвеобильный Альбер заслужил славу самого настоящего плейбоя. Покорителю женских сердец приписывают едва ли не сотню романов: он вскружил голову таким известным дамам, как Наоми Кэмпбэлл, Клаудия Шиффер, Гвинет Пэлтроу и Брук Шилдс. При этом коронованный мачо дважды едва не женился: в 2001 году на актрисе Энджи Эверхарт и в 2004-м на спортсменке, прыгунье с шестом Алисии Уорлик. Кроме всего, этот ветеран любовного фронта признал своими двух детей, рождённых вне брака двумя разными женщинами – официанткой из США и стюардессой из Того. Другими словами, разрыва между Шарлен и Альбером ждали все – казалось бы, он был неизбежен. Однако 23 июня 2010 года весь мир был потрясён сообщением королевского двора Монако о предстоящем бракосочетании князя Альбера II и Шарлен Уиттсток.

В ожидании чуда

Монакцы замерли в ожидании сообщения о том, что Шарлен, княгиня Монако, беременна. Дело в том, что князю необходим был наследник, в противном случае трон после кончины Альбера II перешёл бы к одной из его сестёр – принцессе Стефании или принцессе Каролине. Но увы, это радостное событие никак не наступало. И вот в июне 2014 года весь мир облетела шокирующая новость – князь Монако Альбер и княгиня Шарлен ждут пополнения! Отец княгини Монако «случайно» проболтался, что его дочь ждёт близнецов. И снова европейцы гадали о том, правда ли это или очередная журналистская «утка». Ожидаемое всеми чудо наконец-то свершилось - 10 декабря 2014 года в госпитале княгини Грейс на свет появились двое малышей, мальчик и девочка, Жак и Габриэла. Принц и принцесса. Княжеская чета показала наследников жителям столицы в Рождество, 7 января 2015 года. Счастливые родители вышли с малышами на балкон, чтобы поприветствовать своих подданных. Церемония крещения маленьких принца и принцессы, Жака и Габриэлы, состоялась 7 мая 2015 года в Кафедральном соборе Монако. На радостном событии присутствовало около 700 гостей. Крёстным отцом малышки Габриэлы стал родной брат Шарлен, Гаррет Уиттсток, а крёстной матерью была выбрана ближайшая подруга княгини, Нерин Пьенар. Крёстным отцом малыша Жака стал двоюродный брат князя Альбера II, Кристофер ле Вайн, а крёстной матерью избрали родственницу правящего князя, Диану де Полиньяк Нигра.

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: обществоАвтор: Из интернета