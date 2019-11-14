ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛУНУ

Каждый орган и система имеют свои биоритмы, т.е. время максимум и время минимум. Астрологи рекомендуют проводить профилактику и лечиться в зависимости от положения Луны.

В новолуние полезно заниматься лечением с помощью диеты или голодания, т.к. в эти дни организм очищается особенно энергично.

На растущей Луне происходит накопление жизненной энергии и хорошо в это время заняться лечением хронических заболеваний.

Полнолуние - опасное время, особенно для людей с ослабленной нервной системой. Обостряются многие хронические заболевания. Однако употребление трав и соков в фазе полной Луны дает самый обнадеживающий результат.

При убывающей Луне организм, накопивший энергию, готов к ее активной трате. В этот период физиологические процессы в организме затихают, вот почему операции и лечебные процедуры, связанные с кровопотерей, наиболее успешны при убывающей Луне.

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: обществоАвтор: Из интернета