ПОСТОЯННЫЕ ДОНОРЫ КРОВИ ЯВЛЯЮТСЯ ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ

Исследователям из Дании и Швеции удалось доказать пользу от донорства крови. По их наблюдениям, доноры, которые регулярно сдают кровь, живут дольше, чем остальные люди.

Для того, чтобы был эффект, сдавать кровь надо на постоянной основе.

В рамках исследования изучались данные по всей Скандинавии.

Долгожителями были люди, постоянно отдающие несколько литров крови.

Ученые связывают эту закономерность с тем, что люди, которые постоянно сдают кровь, в целом имеют более крепкое здоровье, чем те, кто не сдает.

Также отмечается, что обновление крови полезно для организма и помогает поддерживать его молодым дольше.

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: обществоАвтор: Из интернета