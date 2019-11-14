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ЕСТЬ ЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЯ?
Есть ли (была ли раньше) у вас на что-нибудь аллергия?
– Да – 4; нет – 0.
Есть ли она у ваших родственников?
– Да – 4; нет – 0.
Как часто в течение года у вас закладывает нос?
– Постоянно – 4; часто – 3; иногда – 2; редко – 1.
Как часто ваш насморк сопровождается чиханием?
– Постоянно – 4; часто – 3; иногда – 2; редко – 1.
Как часто он сопровождается конъюнктивитом и слезливостью?
– Постоянно – 4; часто – 3; иногда – 2; редко – 1.
Как долго обычно длится насморк?
– Более 2 недель; около 2 недель, 5 – 7 дней; менее 3-4 дней;
Испытывали ли вы когда-нибудь приступы удушья?
– Да – 2; нет – 0.
Запишите себе по 2 очка, за каждый пункт, соответствующий действительности.
Насморк у вас связан с:
а) весной;
б) периодом цветения определенных растений;
в) уборкой квартиры;
г) сном;
д) соседством животных;
е) определенными продуктами.
Принимали ли вы противоаллергические препараты?
– Нет – 2; да, мне помогает – 4; пробовал, не помогает – 0.
Если вы набрали:
Менее 10 очков – ваш насморк связан с простудой, а не с аллергией.
10 – 15 – попробуйте «загасить» насморк антигистаминными препаратами.
16-20 вам явно требуется консультация аллерголога.
Более 20-ти – вы определенно аллергик, и вряд ли ваши проблемы ограничиваются насморком. Лечение у специалиста просто необходимо!
Номер: 121
Выпуск: 3861
Рубрика: общество
Автор: Из интернета