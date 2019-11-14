ЕСТЬ ЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЯ?

Есть ли (была ли раньше) у вас на что-нибудь аллергия?

– Да – 4; нет – 0.

Есть ли она у ваших родственников?

– Да – 4; нет – 0.

Как часто в течение года у вас закладывает нос?

– Постоянно – 4; часто – 3; иногда – 2; редко – 1.

Как часто ваш насморк сопровождается чиханием?

– Постоянно – 4; часто – 3; иногда – 2; редко – 1.

Как часто он сопровождается конъюнктивитом и слезливостью?

– Постоянно – 4; часто – 3; иногда – 2; редко – 1.

Как долго обычно длится насморк?

– Более 2 недель; около 2 недель, 5 – 7 дней; менее 3-4 дней;

Испытывали ли вы когда-нибудь приступы удушья?

– Да – 2; нет – 0.

Запишите себе по 2 очка, за каждый пункт, соответствующий действительности.

Насморк у вас связан с:

а) весной;

б) периодом цветения определенных растений;

в) уборкой квартиры;

г) сном;

д) соседством животных;

е) определенными продуктами.

Принимали ли вы противоаллергические препараты?

– Нет – 2; да, мне помогает – 4; пробовал, не помогает – 0.

Если вы набрали:

Менее 10 очков – ваш насморк связан с простудой, а не с аллергией.

10 – 15 – попробуйте «загасить» насморк антигистаминными препаратами.

16-20 вам явно требуется консультация аллерголога.

Более 20-ти – вы определенно аллергик, и вряд ли ваши проблемы ограничиваются насморком. Лечение у специалиста просто необходимо!

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: обществоАвтор: Из интернета