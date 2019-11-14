МИФЫ О ЗДОРОВЬЕ

Ярые последователи здорового образа жизни и правильного питания безоговорочно следуют нашумевшим правилам и принципам в этой области, даже не подозревая, что большинство из них далеки от истины. Итак, какие же мифы самые распространённые?

1. Много витамина С защитит вас от простуды. Правда: Витамин С стимулирует иммунитет, но вовсе не защитит вас от гриппа.

2. Человек задействует только 10% мозга. Правда: И в самом деле, о некоторых зонах человеческого мозга до сих пор неизвестно, но так или иначе, каждая из них выполняет жизненно необходимые функции.

3. Чем больше воды вы пьёте за день, тем лучше. Правда: Большинство продуктов, особенно фруктов и овощей, содержат воду. И если вы не хотите пить, не нужно давиться обычной водой – это большая нагрузка на почки.

4. От стресса волосы становятся седыми. Правда: Учёными не было доказано, что из-за какого-то нервного дня наши волосы поседели. Всё зависит от генов человека.

5. Кофе вредит здоровью. Правда: Пару чашечек в день ароматного напитка никак не навредят, а даже наоборот, улучшат ваше общее самочувствие. И только кофеманам следует контролировать количество выпитого кофе, так как чрезмерное его потребление повышает возбудимость.

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: обществоАвтор: Из интернета