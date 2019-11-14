АРАПЫ ПЕТРА ПЕРВОГО

Негров в Абхазию завез первый император России?

Удивительно, но на Кавказе в горных сёлах Абхазии действительно до сих пор живут люди с чёрным цветом кожи. Откуда они здесь и как сюда попали, доподлинно неизвестно. Широкой публике об их существовании стало известно в XIX веке.

Назначенный в 1905 году наместником Кавказа граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков докладывал о чернокожих абхазцах в Санкт-Петербург, а нескольких даже нанял в личный конвой. Чернокожие конвоиры носили абхазские черкески, говорили на абхазском языке и искренне считали себя уроженцами Абхазии. Причём никакого удивления со стороны самих абхазцев это не вызывало; это говорило о том, что чернокожие люди жили здесь уже долго и все к ним привыкли. Более того, местные жители отдавали им в жены своих дочерей.

Любители мандаринов

Примечательно, что абхазские негры были разного вероисповедания – среди них были мусульмане, православные и иудеи. Французский путешественник Тьебо, посетивший Кавказ в начале XX века, нанял одного их них в слуги и писал, что тот показал себя удивительно верным работником, спал у двери и был католиком.

По воспоминаниям русского этнографа Евгения Маркова, чернокожие люди в российских субтропиках производили неизгладимое впечатление: «На яркой зелени густых девственных зарослей вырисовывались хижины и постройки из дерева, крытые тростником, копошились курчавые негритята, важно проходила с какой-то ношей негритянка. На ослепительном солнце чёрные люди в белых одеждах представляли характерное зрелище какой-нибудь африканской сценки! – восторгался учёный. – Оказалось, что негров в селе Адзюбжа имеется 2-3 дыма (двора). По словам сопровождавших меня абхазцев, есть отдельные дворы и в других общинах».

По свидетельству учёного, абхазские негры выращивали мандарины, виноград и кукурузу, работали в порту Сухума, на угольных шахтах и даже на фабриках.

В XX веке негры жили в девяти абхазских селениях, в самом Сухуме и в аджарском городе Батуми.

В последнем нет ничего удивительного, ведь в конце XIX века Батуми переживал экономический подъём, сюда съезжались люди со всей России и из Европы. В это время здесь проживало 30 чернокожих семей.

В начале XX века неграми интересовался писатель Максим Горький. Он общался с ними и остался уверенным, что они попали сюда из Эфиопии. Путешественник Тьебо тоже обращал внимание, что тип лица у негров абиссинский (то есть эфиопский).

Откуда же они взялись на самом деле?

Мигранты поневоле

Версий их появления на Кавказе множество. Например, в советское время считали, что этническая группа чернокожих появилась на берегах Чёрного моря после кораблекрушения рабовладельческого судна, принадлежавшего Османской империи. Невольники выплыли, очутились на чужом берегу и волей-неволей остались здесь жить. Другая версия гласит, что чернокожих слуг на Кавказ завозили турки.

Третья версия опирается на свидетельства древних греков – поэта Пиндара и историка Геродота, которые в один голос утверждали, что население Колхиды имеет чёрный цвет кожи и курчавые волосы, причём Геродот даже утверждал, что это потомки воинов египетского фараона Сезостриса, которые пришли сюда во время военного похода и остались надзирать за покорённой территорией. Есть даже утверждение, что абхазские негры – это потомки библейских кушитов, правнуки ветхозаветного Хама.

Но всем этим версиям противоречат две вещи: то, что сами негры считают себя «абхазами», и то, что они имеют разное вероисповедание.

Скорее всего, этническая группа могла формироваться постепенно: на Кавказ могли бежать и рабы-негры турок, и невольники с судов, но, скорее всего, немалую лепту внесли российские императоры, со времён Петра Великого взявшие моду завозить в Россию арапчат. Обычай этот начался в XVII веке и продолжался вплоть до 1918 года. Даже при дворе императора Николая II были арапы – их строй встречал гостей во время балов.

Известно, что в 1958 году один из старых негров по имени Ширин Абаш, живущий в селение Адзюбжа, рассказал журналисту, что его предки попали в Россию в XIX веке. Их, словно породистых собак, привёз в Россию купец и подарил императору. Однако климат Северной столицы не пришёлся по вкусу жителям жарких стран, и тогда царица милостиво подарила их вельможе, у которого на побережье Чёрного моря было поместье.

Подобных «подарков» могло набраться на юге России несколько десятков человек.

Кроме этого, чернокожих слуг в Россию в XIX и даже в XX веках привозила русская и европейская знать. Некоторые из слуг увольнялись и оставались жить в России, предпочитая для этого регионы с более тёплым климатом.

Журнал «Загадки истории», №45, ноябрь 2019 года

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: обществоАвтор: Журнал «Загадки истории», №45, ноябрь 2019 года