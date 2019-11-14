ВКУС ЖИЗНИ МОЖНО ОЩУТИТЬ ТОЛЬКО БЕЗ СУЕТЫ И КОГДА ТРУД В РАДОСТЬ

САМУРЗАКАН

Стоит задуматься

Здесь солнце встает раньше, чем в столице. На несколько минут

Как ни стремились мы поспеть к открытию торговли на Галском рынке, не получилось. В восточном уголке Абхазии встают рано. Может быть, потому что само солнце подгоняет – вставай, вставай! Как-никак, самурзаканцы встречают восход раньше нас, сухумчан, а с пользой проведенный погожий осенний день сытой зимой отзовется.

– Вот он, рынок вас приветствует! – восклицает наш друг и гид, любезно согласившийся подвезти нас в Гал и к тому же еще взявшийся опекать.

Со знанием дела он спрашивает цены на орехи у первой торгующей женщины. Мы в недоумении: слушаем разговор и понимаем, что ничего не понимаем. Наш друг смеется:

– Это целая наука! Сейчас вам знатоки все расскажут.

Мы подходим к более основательной точке по торговле орехом-фундуком. Десятка полтора мешков, зонтик, защищающий от дождя и солнца, и компания симпатичных женщин, которые приветливо нам улыбаются.

Мы обе не успеваем ахнуть, как оказавшаяся в руках одной из женщин металлическая пика (с одной стороны она открыта) пронзает насквозь мешок и возвращается наполненная орехами.

– При таком подходе уже никто не сможет упрекнуть, что внизу в мешке орехи хуже, чем сверху, – поясняет свои действия женщина, раскладывая выуженное из мешка на специальной деревянной доске. Доска мощная, размером с шахматную, с круглыми углублениями, похожими на лунки на поле для гольфа, только диаметр лунки как раз совпадает с диаметром крупного ореха.

Женщины разбивают орехи специальным молоточком, и обнажаются мясистые аппетитные ядрышки.

– На доске помещается сотня орехов. В зависимости от процента негодных орехов устанавливается цена за килограмм, – вводят нас в курс дела специалисты. – Вот видите, тут почти все орехи отличного качества. Так что цена за килограмм 110 рублей. Остается умножить и погрузить…

– Так вы продавцы? – снова немного теряемся мы.

– В том-то и дело, что мы – покупатели! А продавец – вот он, – женщины кивают на седовласого загорелого мужчину за рулем автомобиля, из багажника которого мускулистые парни выгружают мешки с орехами. Так вот оно что!

– Мы закупаем орехи непосредственно у того, кто их привез с участка, и потом продаем. Желающих купить немало: предприятия, в частности концерн «Бабаевский», частные лица, – женщины охотно рассказывают нам о своем бизнесе. – Спрос на орехи большой. Летом, в разгар сезона, мы ежедневно продавали свежие орехи по четыре с половиной – пять тонн, теперь, конечно, торговля совсем другая, и мы бываем рады, если удастся продать в день четыреста–пятьсот килограммов.

А между тем в то время как сходит на нет ореховый бум, расцветает интерес к фейхоа, хурме и мандаринам. Отборные фрукты так и манят купить их, хоть мандариновые корочки еще не окрасились в свой привлекательно-оранжевый, но их тонкость выдает сладость и высокое качество плодов. Фейхоа тоже тонкокорые, глянцевые…

Но мы устремляемся дальше, где покупателям предлагают живую птицу.

– Пожалуйста, курочки по пятьсот рублей, индейки – по три тысячи! Вижу, вы хотите купить курочку? Отдам за четыреста пятьдесят, хоть две, хоть три, да хоть одну берите!

– А вот эти индюки?

– Три с половиной тысячи! Посмотрите, какие они шикарные, сколько в них мяса!

Мы переглядываемся: заманчивое предложение – явиться домой с живыми курами по четыреста пятьдесят рублей. Но, представив, как они будут летать по салону новенького автомобиля нашего друга, мы прыскаем от смеха, оставляем «пеструшек» с их хозяйками и идем дегустировать сыр. Надо заметить, что даже в наше провокационное время, когда, кажется, можно купить все и вся в готовом виде, самурзаканские хозяйки не утратили способность готовить вкуснейший сыр. Мы попробовали сыр коровий и буйволиный, первый и копченый, и каждая из нас с удовольствием затолкала в небольшую журналистскую сумочку кружок среднего размера из расчета 350–380 рублей за килограмм.

Переходим в ту часть рынка, где продаются промышленные, хозяйственные товары, одежда, обувь, посуда. Сравнив цены, сразу понимаем, с какой стороны доставлен товар: например, стиральный порошок «Ушастый нянь» в объеме, который в Сухуме стоит 50 рублей, здесь предлагают за 70, а вот посуда – тарелочки, вазочки, целые сервизы в большинстве своем дешевле. Выбор мужской обуви довольно богатый, цены немного ниже, чем в Сухуме, а вот одежда стоит почти столько же. Одеяла, подушки и другие постельные принадлежности нам предложили по ценам в полтора раза дешевле, чем в Сухуме.

А вот цены на корнеплоды удивили – картофель и морковь стоят дороже, чем у нас. Правда, мы не можем судить, какова была картина летом, когда крестьяне продавали собственную, выращенную ими продукцию.

Конечно, многие секреты рынка нам могли бы открыть Джемал Векуа и Ярослав Герлиани, которые каждый день дежурят у рынка и на своих «рысистых скакунах» – Джемал на стареньком японском мотоцикле «Кавасаки», а Ярослав – на знаменитом «Муравейнике» Тульского производства – развозят сельхозпродукцию кому куда, заменяя привычные для сухумчан такси. Только оба они привыкли хранить секреты, так что ничего мы от них не узнали. Средства передвижения их обоих претерпели некоторые творческие изменения в облике, чтобы сам водитель, пассажиры и, конечно, покупки – не пострадали от дождя, ветра, снега, скорости и любопытных глаз. Джемал по профессии строитель, а Ярослав – профессиональный водитель, но в современном Гале оба они чувствуют себя вполне уверенно. Главное, что их услуги нужны людям.

Хорошее настроение и красота – в комплекте!

Солнце уже стояло довольно высоко, когда мы с рынка отправились в сторону парикмахерского салона Инги Убилава. По дороге еще раз убедились, как тесен мир, особенно в небольшом городе. По пути встретили троих знакомых, которые были нам искренне рады и зазывали в гости. Но мы же были на работе! А как хотелось в этот прекрасный солнечный день расслабиться и почувствовать себя совершенно свободными людьми, какими мы в последний раз чувствовали себя разве что тридцать лет назад в советское время, и то в отпуске. Сегодня даже в Абхазии, в которой жизнь течет плавно и спокойно, мы, авторы этих строк, живем в другом ритме, куда более напряженном.

В салоне Инги Убилава, который совмещает магазин и непосредственно салон-парикмахерскую, посетители есть всегда. Девушка-мастер оказалась свободной. Одна из нас юркнула в кресло парикмахера, а вторая уединилась с Ингой для интервью.

Пока мастер Теа Такаландзе колдовала над прической приезжей журналистки, мы разговорились. Теа уже давно работает парикмахером, даже не верится, настолько молодо она выглядит. Ее старший сын Давид уже студент, а малышка Нини Чкадуа учится во втором классе. Теа рассказала, что в Гале каждый очень дорожит работой, поэтому ей трудно представить, как можно выполнять свои обязанности спустя рукава. И отношениями здесь тоже дорожат. Люди общаются уважительно, обращаются друг к другу негромко, мягко, ведь все друг друга знают, как можно иначе? От Теи и Инги мы узнали, что в Гале и сегодня в домах принято самим готовить сладости, и хотя, конечно, любой прекрасный торт можно заказать в кафе, но традиции домашних тортов берегут как некий знак спокойной, мирной и счастливой семейной жизни и вообще счастливой жизни.

Коллега Теи Георгий Элбакидзе – мастер-универсал. Он родом из Очамчырского района, их в семье трое братьев. У нас в Абхазии не часто встретишь парня, который выбрал профессию стилиста-парикмахера. Георгий рассказывает, что в 2013 году, когда он закончил школу, у его родителей не было возможности устроить его в институт или колледж. А тут как раз подвернулись курсы парикмахеров.

– Сначала я смущался, считая, что это какая-то девчачья профессия, и у меня ничего не получалось, – вспоминает Георгий, – но не хотел расстраивать родителей. У нас в семье не принято бездельничать, и к любой профессии, к любому труду нас учили относиться с уважением. Так что поначалу я просто терпел, а потом понял, что у меня все получается, клиенты довольны, и их радость передается мне. Салон Инги Убилава – мое первое место работы. И хотя сейчас я большую часть времени живу и работаю в Краснодаре, работаю с удовольствием, когда приезжаю домой, Инга предоставляет мне возможность поработать и здесь, в коллективе, где все меня знают. Я без работы не могу. Наверное, это и есть знак, что работа – действительно моя.

Прощаясь с Ингой и ее сотрудниками, мы думали, как замечательно, что в этом маленьком оазисе доброты и красоты работают люди, для которых семейные традиции и радость, которую они доставляют своим клиентам, своим близким и всем, с кем они общаются, – есть самые главные ценности.

О самой Инге Убилава как о предпринимателе, организаторе бизнеса, прекрасной матери и подруге в нашей газете будет отдельный материал, а мы, выпив вкуснейший кофе с пирожными и пиццей, отправляемся дальше по направлению к школе, во дворе которой, заглушая требовательный звонок, серебристыми колокольчиками звучат детские голоса, а молодые мамы на скамеечке ждут окончания уроков, чтобы со всеми своими детьми – с малышами и школьниками – отправиться домой или на прогулку.

Когда школа для каждого – еще одна семья

В классах тем временем активно шли приготовления к мероприятиям, приуроченным к Дню абхазского языка, который отмечается по всей стране 27 октября. По словам директора Первой средней школы города Гал Мананы Абухба, ребята готовятся очень серьезно. Ведь номера, признанные лучшими на школьном празднике, будут представлены на общерайонном мероприятии. И, конечно, каждый класс стремится быть лучшим из лучших.

Двадцать лет назад Манана вышла замуж за жителя Ткуарчала Джемала Кирия. Как раз в то время в галских школах педагоги были очень востребованы, и преподаватели абхазского языка в том числе. В этой школе Манана работает 20 лет, из них 17 – она директор.

– Когда я приехала сюда в 2000 году, жизнь была, конечно, другая, и настроение у людей совсем иное. А теперь мы сами не заметили, как перестали бояться. Мы свободно ходим по городу и в 11 часов вечера, и даже позже, мы можем посидеть в кафе, пойти в гости, мы не опасаемся за родных, когда они уезжают на машине. Мы стали жить спокойно, – делится Манана Владимировна.

Когда мы рассказываем о собственной жизни, нам не нужно заглядывать в записные книжки. Все главные люди и события – у нас в сердце и памяти. Вот так же, как о себе, Манана Владимировна рассказывает о школе: в ней учатся 586 ребят разных национальностей – абхазы, грузины, русские, армяне, таджики, узбеки, эстонцы. Основное преподавание в школе ведется на русском языке, поскольку школа русская, но абхазскому, который вместе с Мананой Владимировной преподают Джамила Аквсентьевна Чарказия, Димона Сократовна Лабжания, Аэлита Беслановна Басария и Индира Романовна Джинджолия, уделяется большое внимание. Поскольку заработная плата педагогов не велика – от 12 до 15 тысяч в зависимости от нагрузки и категории, здесь приветствуют, если учитель готов работать на полторы ставки.

Преподавателей в школе более пятидесяти, нет предметов, которые бы в школе не преподавали из-за отсутствия специалиста. В разговоре мы возвращаемся к периоду, когда ситуация была иной – к концу 90-х, началу 2000 годов. Руководство района, заинтересованное в стабильной работе школ и качественном обучении детей, чтобы привлечь педагогов, предоставляет им в Гале квартиры.

– А преподают ли в школе грузинский? – интересуемся мы.

– Да, конечно. Но не как основной предмет, а как факультатив для желающих. Ребята, которые хотят учить грузинский, учатся в другой школе.

Учащиеся активно участвуют в республиканских и международных конкурсах и предметных олимпиадах. Так, например, победитель республиканских интеллектуальных соревнований Дайяна Шаматава стала призером и участницей финала конкурса юных чтецов «Живая классика» в молодежном лагере «Артеке» в Крыму. Кроме того, там же в «Артеке» Дайяна участвовала в съемках фильма «Артек. Большое путешествие», и за успехи на этом поприще тоже была удостоена грамот.

Тимур Эзугбая занял третье место в конкурсе литературно-художественного чтения, посвященном 90-летию Фазиля Абдуловича Искандера. Анна Салакая и Саид Кирия добились высоких результатов в конкурсе исследовательских работ по биологии, который также проводило Министерство просвещения. Отмечена грамотой министерства и педагог Нана Валериановна Дочия, подготовившая ребят к конкурсу. Пользуясь моментом, Манана Владимировна рассказывает, что на уроки биологии ребята всегда идут с удовольствием, и к Нане Валериановне, и ее старшей коллеге Алле Борисовне Хизанишвили.

Уважением, как говорят сами ребята, у них пользуются и другие предметы: математика, русский и литература, химия, физика, история. Преподают русский язык и литературу Кетино Владимировна Киланава, Нино Дазмировна Джгереная, Тамара Вячеславовна Лябина, математику – Нонна Гугуновна Абшилава, Ирма Платоновна Гергедава и Гела Индикоевич Абрумия, физику – Гульнази Именовна Убилава, историю – Нани Михайловна Дагаргулия и Эдита Эдишеровна Гогохия. Химию преподают заслуженный учитель Абхазии Эсмеральда Харитоновна Кецбая и Ия Георгиевна Акубардия, черчение – Луиза Ильинична Пацурия, рисование – Владимир Владиславович Чижов. В день профессионального праздника – День учителя – Гела Индикоевич Абрумия и Нани Михайловна Дагаргулия были признаны лучшими педагогами района за 2018–2019 учебный год.

Среди отмеченных грамотами за отличную работу – подготовку школьников есть имена педагогов начальных классов – Ирмы Лифтеровны Багателия и Майи Отариевна Шенгелия (ученики Майи Отариевны Нино Качарава и Ираклий Ахалая победили в конкурсе по математике, который совместно проводили АГУ и Министерство просвещения). Прекрасный педагог начальной школы Анна Айнаровна Антия сегодня ведет класс, в котором учатся дети миротворцев.

Одиннадцатиклассник, воспитанник Аллы Хизанишвили Лука Закарая получил сертификат за успешное участие в университетской олимпиаде по биологии «Путь к вершинам». По условиям конкурса, набравший более 70 баллов зачисляется в университет без экзаменов.

Первая школа отличается и большими успехами в спорте – и в баскетболе, и в футболе, и в шахматах, в карате, дзюдо и вольной борьбе. Физкультуре и спорту уделяется серьезное внимание. Занятие ведут несколько преподавателей – Беслан Гвилия, Игорь Капшбая и Ираклий Шамугия, который совсем недавно был выпускником, а вот теперь преподает в родной школе.

Что уж говорить о художественной самодеятельности! Учащиеся демонстрируют таланты в самых разных областях искусств. Занятия ансамбля художественной самодеятельности для школьников разного возраста ведет Элгуджа Арвелодович Убилава.

И вот недавно старшеклассник Шахан Сиргинава на Международном фестивале молодых исполнителей «Хрустальная магнолия» в Сочи стал лауреатом III степени в номинации эстрадный вокал.

В школе вообще царит творческая атмосфера, и рецепт такой атмосферы не сложен – просто педагоги любят свое дело. Все вместе гордятся взлетами своих воспитанников, с радостью обсуждают недавние успехи: выпускники 2019 года Мери Абдулазизова и Георгий Конджария поступили в МГУ. Мери – на факультет журналистики, а Георгий – на юридический. Большинство выпускников поступает в АГУ.

Манана Владимировна рассказывает, что глава Администрации Галского района Тимур Хухутович Надарая, который держит на контроле все школьные вопросы, распорядился выделить транспорт для галских студентов. В пятницу после занятий их привозят домой, а вечером в воскресенье – все дружно едут в общежитие, чтобы никаких пропусков и опозданий на счету галцев не было.

Мы продолжаем разговор, а в кабинет собрался было зайти юноша, но, увидев, что у директора гости, извинился и хотел уйти. Но мы догадались… Это был победитель конкурса исследовательских работ по биологии Саид Кирия, сын директора.

– Уроки закончились, вот он за смартфоном и пришел, – Манана Владимировна кивает на лежащий на столе гаджет сына. – У нас существует правило: в школе, тем более во время уроков – никаких гаджетов. Единственное, что мы не можем запретить, так это маленькие обычные телефоны (почему-то наши дети предпочитают Nokia), зимой вечерами рано темнеет, а у нас часть ребят учится во вторую смену, да и живут не в городе, а в близлежащих селах, и им необходимо связываться с родителями.

Несмотря на то что число учащихся велико, школа живет, как семья. Педагоги обсуждают с учениками выбор будущей профессии, рассказывают, как важно найти в жизни собственный путь, потому что только с любимой профессией, которой ты по-настоящему увлечен, можно быть счастливым. В любой точке земного шара. И в прекрасном городе Гале – городе с лучшими в мире закатами. Лучшими для них – ведь это их родина. Во всяком случае, куда бы ни забросила судьба юных галцев, они всегда будут помнить свою родину, древнюю Самурзаканскую землю независимой Республики Абхазия.

Заира ЦВИЖБА, Юлия СОЛОВЬЕВА

Фото авторов

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА, Юлия СОЛОВЬЕВА