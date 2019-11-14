ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ и.о. МЭРА СТОЛИЦЫ КАНА КВАРЧИЯ

12 ноября на площадке АРСМИРА прошла пресс-конференция, в ходе которой и.о. главы Администрации города Сухума Кан Валериевич Кварчия ответил на вопросы представителей абхазских СМИ. Журналисты интересовались о том, как проходили инспекционные поездки градоначальника по столице и как выполняются его поручения.

Пользуясь случаем, Кан Кварчия поблагодарил жителей Абхазии и обновлённый коллектив мэрии за поддержку, которую ему оказывают в начале его нелёгкого пути в деле придания столице привлекательного облика. Он рассказал, что свою рабочую поездку начал с восточной части города: идёт ремонт Келасурского моста и уборка прилегающей к нему территории, проведено его освещение. В районе синопского пляжа расположены несоответствующая нормам автозаправочная станция, хаотичные строения, киоски, которые будут убраны в ближайшее время. Осматривая городской железнодорожный вокзал, Кан Кварчия обратил внимание на несанкционированное строительство автомойки.

– Мы обговорили этот вопрос с руководством вокзала и с хозяевами объекта, нашли общий язык, – пояснил мэр. – Как вы видите, строительство прекратилось, все строения разобрали. Мы, можно сказать, уже привыкли, а вот наши гости, когда приезжают в Абхазию, в первую очередь видят вот это все. Нужно создать единую концепцию по размещению объектов, чтобы это было и красиво, и прибыльно.

И.о. главы Администрации поручил подготовить сметную документацию по замене канализационных труб и асфальтированию привокзальной площади, а также начать работы по благоустройству прилегающих территорий и расчистке заброшенной части здания вокзала.

Кан Кварчия проинформировал журналистов о том, что осматривая западный въезд в город, он обратил внимание на заброшенные объекты, разбитые здания, бесхозные строения. Он дал указания привести все это в порядок, благоустроить территорию, посадить цветы, установить освещение, заменить баннеры и убрать торговую точку на перекрестке, у въезда на Новый район, где автомашины превратили в импровизированные склады продукции, которые закрывают обзор автотранспорту, выезжающему с Нового района. Проинспектировав микрорайоны столицы, увидел, что парковые зоны и дворы не ухожены, существуют и проблемы с лифтами. Кан Кварчия подчеркнул:

– Для меня сегодня первостепенной задачей является – запустить механизм города для поддержания столицы в надлежащем порядке. Мы разделили город на зоны ответственности за каждым домоуправлением. Убрали хаотичную выносную торговлю вокруг рынка. Пока мы видим понимание со стороны жителей столицы и руководства Сухумского рынка, мы находим к каждому человеку индивидуальный подход. Пока никакого противостояния нет.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Кан Кварчия заверил, что все разрушенные дома и импровизированные участки под огороды будут приведены в надлежащий порядок.

И.о. главы столичной Администрации прокомментировал незаконное строительство:

– Это сложный вопрос. У нас не существует плана генеральной застройки города. Создание такого плана обойдется в немалую сумму, но он необходим, потому что хаотичная застройка несет беспорядок в концептуальном понимании. Надо проводить зонирование территорий, должны быть прогулочная, промышленная, торговая зоны. Для выделения земли под застройку необходима смета, план, и пока не будет всех необходимых документов, строительство разрешаться не будет. Многие не обращают на это внимание и потом через суд узаконивают объект. Нам эти правовые вопросы тоже нужно решать. Мы будем требовать, и это практикуется во всем мире: если нет возможности у людей отремонтировать дом, то должен быть выполнен хотя бы ряд обязательств – наличие кровли, окон, ночной подсветки и покраска фасада.

Кан Кварчия подчеркнул важность разграничения полномочий:

– Наше Коммунальное управление порой выполняло работу служб, отвечающих за определенные участки города. Например, речь идет о железнодорожном полотне. Сейчас идут переговоры о выделении ассигнований для установки дорожных знаков. Необходимо до весны все отсутствующие на дорогах знаки установить и сделать дорожную разметку, особенно перед школами.

Кан Кварчия сообщил журналистам, что на собственные средства закупит 61 слоновую пальму в дар столице. Он сказал:

– Я родился и вырос в Сухуме и непосредственно принимал участие в его освобождении. У меня всегда было желание сделать что-то для города. На собственные средства я заключил договор с фирмой, которая привезет 61 слоновую пальму. Все это согласовано с Карантинной службой и с экологами. Я, как житель города Сухума, обратился с письмом к Премьер-министру с просьбой дать разовое разрешение на ввоз этих пальм. Деревья привезут из Италии, они проходят две-три границы Евросоюза. Те люди, с которыми мы заключили договор, на свои средства будут заниматься опрыскиванием пальм, чтобы их не заразили. Пальмы посадят на набережной от Абхазского госдрамтеатра до кафе «Пингвин» по правой стороне. Всем деревьям уже по 30 лет.

Глава столицы отметил актуальность озеленения города, так как многие насаждения требуют поэтапной замены. Кроме того, некоторые деревья, которые растут в городе, приносят большие проблемы, их корневая система разрушает асфальтовое покрытие и ливневки. Кан Кварчия подчеркнул, что на будущее, прогнозируя высадку тех или иных насаждений, нужно исходить из эстетики, но при этом учитывать особенности корневой системы.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ