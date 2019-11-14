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14.11.2019

НАЗНАЧЕНИЯ

12 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указы.

«Назначить:

Ахуба Адамыра Мироновича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;

Агрба Тимура Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству;

Ашхацава Анзора Николаевича – начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;

Гвинджия Романа Хакибеевича – начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия;

Габлия Робестана Ивановича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;

Миквабия Игоря Владимировича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

Читанава Савелия Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы»;

Джопуа Романа Владимировича – начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия;

Джинджия Аркадия Чичиковича – начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений».

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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указы:

«Освободить Дамениа Олега Несторовича от исполнения обязанностей директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия».

«Назначить Габния Гиви Георгиевича директором Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия».

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13 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ:

«Назначить начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия генерал-майора Бобуа Андрея Андреевича».

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13 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ:

«Назначить начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия генерал-майора Бобуа Андрея Андреевича».


Номер:  121
Выпуск:  3861
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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