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НАЗНАЧЕНИЯ
12 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указы.
«Назначить:
Ахуба Адамыра Мироновича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
Агрба Тимура Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству;
Ашхацава Анзора Николаевича – начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;
Гвинджия Романа Хакибеевича – начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия;
Габлия Робестана Ивановича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;
Миквабия Игоря Владимировича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Читанава Савелия Михайловича – начальником Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы»;
Джопуа Романа Владимировича – начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия;
Джинджия Аркадия Чичиковича – начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений».
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указы:
«Освободить Дамениа Олега Несторовича от исполнения обязанностей директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия».
«Назначить Габния Гиви Георгиевича директором Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия».
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13 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ:
«Назначить начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия генерал-майора Бобуа Андрея Андреевича».
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13 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ:
«Назначить начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия генерал-майора Бобуа Андрея Андреевича».
Номер: 121
Выпуск: 3861
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА