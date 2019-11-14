ТПП РА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ АБХАЗСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ШАНХАЕ

Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с ее президентом Тамилой Мерцхулава принимает участие в международной выставке продуктов питания, напитков, гостиничных услуг, общественного питания, хлебопекарен и розничной торговли, проходящей в Китае, в городе Шанхае. В выставке участвуют 3500 компаний из 48 стран мира. Среди них – Австрия, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Кипр, Турция, Чехия, Россия, Дания, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Корея, Тайвань, Мексика, Польша, Португалия, Сингапур, Испания, Таиланд, Великобритания, США и др.

В первый день выставки павильон Республики Абхазия посетили Генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский и представитель ТПП РФ в Шанхае Вячеслав Денискин.

«Презентация продукции абхазских предпринимателей международным компаниям Азиатско-Тихоокеанского региона – это важный шаг для установления сотрудничества с рынками Китая и Азии», – считает Тамила Мерцхулава.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА