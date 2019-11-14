ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба на совещании с руководителями заинтересованных ведомств обсудил вопросы утилизации твердых бытовых отходов.

Участники совещания также обсудили возможность организации в Сухуме предприятия по сортировке и переработке мусора.

При этом глава Правительства отметил, что строительство нового полигона не решит всех поставленных задач и указал на необходимость организации сортировки мусора в зависимости от компонентного происхождения для дальнейшего прессования и переработки на специализированном оборудовании.

«Правильное распределение свозимого на полигоны мусора может предупредить большую часть экологических проблем, облегчить прессование и переработку отходов», – сказал Валерий Бганба. По итогам совещания его участники должны представить в Кабинет Министров свои предложения по разработке концепции учреждения сортировочного и мусороперерабатывающего комплекса на полигоне ТБО, в том числе предложения по его территориальному расположению.

Номер: 121Выпуск: 3861Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс