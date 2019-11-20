ЖИЗНЬ В ПУТИ

Друг Абхазии, народа, Владислава

Пути человеческие во власть вполне исповедимы...

Один, обозначив трон как смысл и цель своей жизни, пробивается, проталкивается, протискивается к нему, проклиная неподвластные время и пространство. Одержимый властолюбец по пути к цели утрачивает все человеческое. Страшен этот путь, и опасен его одолевший, ибо, взойдя на трон и вкусив власть, он постарается отыграться на подвластных за все перенесенные лишения и унижения.

Другого, неожиданно для самого себя и окружающих, с легкостью пылинки, ветром удачи забрасывает на вершину власти. Сей баловень судьбы, опираясь на власть, обязательно постарается сокрушить старый мир. Обычно на разрушение и ума, и сил, и времени хватает. А вот построить... в лучшем случае удается сколотить по образу и подобию своему ничтожный мирок без прошлого и будущего.

Но есть иной путь во власть. Его не проходят, а проживают, и он с первого мига становится жизнью того, кто ступит на него.

АСЛАН, СЫН ДЖАРИМОВА АЛИ,

появился на свет в праздник – в седьмой день ноября тревожного 1939 года. «Год как год! Плох, хорош – он наш – он год из нашей жизни!» – скажет Президент и не потому, что затронут его год, просто отношение у него к прошлому такое. «Прошлое священно хотя бы потому, что никто не властен в нем что-либо изменить! И лихие наскоки на историю были бы смешны, не будь они столь опасны, как маневр, отвлекающий от трезвого восприятия действительности», – считает Аслан Алиевич.

Поистине, догадаться стрельнуть в прошлое большого ума и не надо. А вот наводить мосты между прошлым и настоящим – это удел талантливых, устремленных в будущее людей.

«Если из эпохи в эпоху, как в сообщающихся сосудах, не переходили бы накапливаемые поколениями духовные ценности, то ни о каком развитии не могло быть и речи. Каждый раз начинать сначала – значит топтаться на одном месте!» – таков смысл другого высказывания Президента.

ПРИТЧА НА ТЕМУ

Упало яблоко недалеко от яблони, уронило семечко в лоно земли. И стало семечко прорастать: шаг вглубь – корешок, шаг к солнцу – стебелек, соразмеряя шаги для устойчивости в будущем...

Долго ли, скоро ли, но в одну из весен на ветках молодого деревца появились почки, похожие на то самое семечко, из которого яблонька проросла, но эти прорастали не корешками и стебельками – взрывались цветами.

А дальше – больше – и первые плоды...

С тех пор на старой яблоне, что когда-то уронила яблоко, с каждой весной все меньше веток вспыхивали зеленым цветом. Ветка за веткой уходило старое дерево, уступая место под небом молодой яблоне, которой она подарила жизнь, а вместе с ней передала наследственность свою – плоды носить и прохладу людям в жаркий день дарить. Уходила старая яблоня, уступая место молодой, с ветки которой в свой час упадет переспелое яблоко и уронит семечко в теплое лоно земли...

Любовь родителей, родных и близких – явление естественное, но недостаточное для формирования личности.

Еще в раннем детстве, когда жизнь полем непройденным, вздымается перед тобой, переступаешь порог родительского дома, пересекаешь двор и, открывая калитку, выходишь навстречу другу, без которого поле не перейти, жизнь не прожить.

«Я находил друзей в соседних дворах и домах родного Егерухля, они приходили из нартского эпоса и дружили со мной в облике моих односельчан. Так в моем воображении прошлое растворялось в настоящем, а мое состояние, казавшееся кое-кому отвлеченным, на самом деле было творческим – я «лепил» живой образ друга – рыцаря на все времена», – говорит Аслан Джаримов. А мне на ум приходят перефразированные строки поэта: «Скольких он друзей оставил? Сколько их от него ушло?» Словно прочитав мои мысли, Аслан Алиевич продолжает:

– Друзья не уходят, уходят те, кто перестали быть друзьями. И оставлять приходится тех, кто дружил, оказывается, не с тобой, а с твоим креслом. И вообще дружить – это большая ответственность. Ответственность друзей друг перед другом и общая их ответственность перед дружбой, которая на двоих одна!

– Чувство ответственности... отсутствие его даже у простого смертного не только его личная проблема...

А безответственный руководитель – это катастрофа для всего общества. Наши мудрые предки с раннего детства воспитывали в ребенке чувство ответственности не нравоучениями, не угрозой наказания, а ... доверием. ...Так, мне в детстве было поручено поддерживать огонь в очаге. Можно себе представить, что значило для меня, еще ребенка, отвечать за тепло и уют в целом доме!

ЦИТАТА НА ТЕМУ

«...И натянул Нарт Соусрыко тетиву и послал стрелу в самую яркую звезду, сбил ее, и она, пылая, упала среди окоченевших 99 братьев-нартов, и спаслись они от холода и мрака...»

К счастью, жизнь все же не есть беспрерывная борьба. Приходит время жить, и обустройство достойной жизни народа становится смыслом всей деятельности руководителя-созидателя, для которого Слово и Дело суть одно и то же. Не меньше физических и духовных сил и героизма потребуется в этих повседневных делах, но подвигом они вряд ли будут названы. «Это его работа!» – скажут одни. «Мог бы и лучше!» – махнут рукой другие.

– В жизни, как и в спорте, важен не рекорд, и даже не победа, а само участие, сам путь к рекорду, к победе. Конечно же, поражение никому не приятно, но и проиграв, важно не убить в себе стремление к победе – этот ни с чем не сравнимый душевный порыв. Тогда и жизнь продолжится, придет и победа! – говорит Президент, мастер спорта по самбо, чемпион Российской Федерации, неоднократный призер Всесоюзных соревнований.

Как-то в одном журнале я прочитал очерк об Аслане Алиевиче под заголовком «Своевременный Президент». Именно этот заголовок и натолкнул меня на мысль выяснить, в какой момент и на какой должности Джаримов был несвоевременным. Но кто скажет правду о действующем Президенте? Кто-то из его команды? Да он и бревна не заметит в глазу! Недоброжелатели? Их приговор заведомо известен, он будет соответствовать их «статусу». Остается обратиться к беспристрастным фактам. А они свидетельствуют, что Аслан Алиевич был своевременным всегда и на любом месте.

Из биографии Аслана Алиевича Джаримова.

1957 год – окончил среднюю школу в родном селе Егерухай. Работал в колхозе, в Кошехабльском лесничестве.

1964 год – окончил Кубанский сельхозинститут, получив специальность ученого-агронома. Работал агрономом-семеноводом, старшим экономистом Кошехабльского управления сельского хозяйства.

1966 год – поступил в аспирантуру при Кубанском сельхоз-институте.

1968-1970 гг. – начальник управления планово-экономического отдела Адыгейского областного управления сельского хозяйства.

1970-1973 гг. – заместитель заведующего отделом сельского хозяйства Адыгейского обкома КПСС.

1973-1975 гг. – директор Адыгейской областной государственной сельскохозяйственной опытной станции.

1975-1980 гг. – заведующий отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Адыгейского обкома КПСС.

1980-1984 гг. – секретарь Адыгейского обкома КПСС по вопросам агропромышленного комплекса.

1984-1987 гг. – заведующий отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Краснодарского крайкома КПСС. Секретарь Краснодарского крайкома КПСС по вопросам агропромышленного комплекса Кубани.

1989 г. – секретарь Адыгейского обкома КПСС.

1990 г. – председатель Совета народных депутатов Адыгейской автономной области.

1992 г. – Президент Республики Адыгея.

1997 г. – переизбран Президенте Республики Адыгея.

А. А. Джаримов – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Адыгейско государственного университета, почетный академик Международной Адыгской Академии наук, член Meждународной академии информатизации, награжден орденами «Знак Почета» и «Дружбы» и медалями.

Проследив жизненный путь Джаримова, нельзя не заметить, что он в течение почти четырех десятков лет занимался именно «земными» вопросами.

– Если нет обостренного чувства времени, лучше не иметь дело с землей. Не вовремя брошенное в землю зерно считай похороненным! – говорит своевременный Президент аграрной республики.

– Вправе ли всенародно избранный ожидать любви всенародной? – спросил я Аслана Алиевича в одной из бесед, которая, как обычно, была продолжением предыдущей.

– Не бывает всенародно избранных. И любви всенародной ждать следует. А вот заслужить уважение как сторонников, так и оппонентов стоит попытаться. И главное, при этом чувствовать больше ответственности перед теми, кто голосовал против или вовсе не голосовал.

Последовательность и постоянство в характере и действиях А.Джаримова, к примеру, то, что он за последние годы даже кабинет не поменял, вызывают у разных людей разные чувства. Люди шли к первому секретарю, к Председателю Совета, идут к Президенту в один и тот же кабинет, к одному и тому же человеку... Плохо это или хорошо? «Плохо!» – скажут надеющиеся из омута социальных потрясений вытащить за волосы не кого-нибудь, а себя, и усадить в мягкое кресло в том же самом кабинете. «Пожизненный начальник!» – злобно хихикнет кто-то из «не допущенных к столу».

А я скажу, слава Богу, что люди в эти суматошные времена смены декораций и бездарных экспериментов имеют возможность видеть перед собой человека реального, знакомого и потому близкого и понятного. «Джаримов в тупик не заведет, а наоборот, найдет выход из любой чрезвычайной ситуации», – говорят о нем сограждане.

Так было до сих пор. И тогда, когда Адыгея преобразовывалась из области в республику, все вокруг ждали межнациональных столкновений. А Джаримов сделал так, что дальше столкновения мнений дело не пошло.

– Нельзя преждевременно обнажать благие намерения и превращать их в лозунг, – говорит А. Джаримов, – это отталкивает. Также идею повышения статуса Адыгеи нужно было довести до ума и сердца людей, чтобы она стала своей для всех и каждого. Тогда только идея могла быть защищена и претворена в жизнь. Так и случилось. В спорах, как истина, родилась республика, на гордость уже всем жителям Адыгеи!

Первому Президенту республики не пришлось начинать все сначала, он просто продолжил решать те же вопросы, только в новом качестве и в других условиях.

ПРИТЧА НА ТЕМУ

Две соседние страны. Одна процветает, вторая влачит жалкое существование.

– Не повезло мне с народом! Вместо того, чтобы делать то, что я говорю, он норовит делать то, что я делаю, хотя именно это я строго-настрого запретил, – пожаловался правитель нищей страны. – А я попросил свой народ делать то, что я делаю, и потому требовать от него делать то, что я говорю, – не приходится, – ответил правитель процветающей страны.

«Он вел себя, будто механизмы пружины демократического строительства властных структур были ему хорошо знакомы. Словно он жил в какой-то другой стране, не в СССР. И словно никогда не был пусть большим, но все же винтиком всемогущей партии...» – это о Джаримове из того же очерка «Своевременный Президент».

А я уверен: именно то, что он родился, жил и работал в такой стране, как СССР, и то, что при «строительстве демократических властных структур» он как бывший видный деятель «всемогущей партии» не постеснялся применить проверенные методы отбора кадров по профессиональным качествам, позволило и позволяет держать ситуацию под контролем. Позиция А. Джаримова, сам менталитет народа способствовали тому, что в Адыгее не наблюдалось позорного массового бегства с тонущего корабля партии, так же как не было допущено вандализма по отношению к памятникам советской эпохи. Народ-разрушитель долго, а может, и никогда, не сможет вернуть себе способность созидать. Это прекрасно понимал Президент и смог уберечь свой народ от того беспредела, который охватил просторы разрушенного и разграбленного некогда великого государства.

Униженный необязательностью своего существования Парламент, с одной стороны, и великий своей необходимостью Президент – с другой? Такого не может быть. Ведь и тот и другой «рождены» одним народом. Скорее всего, можно ошибиться в одном человеке, но не в десятках избранных.

«Народ желает видеть свой Парламент не дискуссионным клубом, а собранием зрелых государственных мужей, нацеленных на достижение практических результатов по улучшению жизни как республики в целом, так и каждого ее жителя в отдельности!» – так думает Президент Джаримов, и не только думает, но и делает все, чтобы поднять престиж Парламента.

Сегодня Адыгея, в сущности, президентско-парламентская республика, где Парламент не вправе отрешить от власти Президента, но и Президент не может распустить Парламент. Так что никаких соблазнов на взаимоисключающие действия – только лишь конструктивное сотрудничество! Такая организация властных структур отвечает не только требованиям сегодняшнего дня, но и вполне соответствует многовековым демократическим традициям адыгов считать необязательными любые решения кого бы то ни было до одобрения их на Хасэ полномочными представителями народа. В этом смысле символично и само название высшей законодательной власти – Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея.

Аслан Джаримов не пошел по пути неприятия и конфронтации с общественными движениями, которые начали появляться в 80-х годах. Впервые увидел я его, первого секретаря обкома КПСС, на I съезде Адыгэ Хасэ в Майкопе. Помню его выступление, где он говорил о проблемах, которые волновали общество, выражал надежду, что и властные структуры, и национальное движение, взаимно влияя друг на друга, найдут пути решения многих животрепещущих вопросов. Позже найдутся люди, которые скажут, что это они сделали его таким «хорошим и понятливым». А я запомнил его на том первом съезде, готовым быть своим среди своих, искренне желающим взаимопонимания и сотрудничества.

«На следующий день раздались звонки руководителей некоторых регионов Северного Кавказа, которые спрашивали с удивлением, действительно ли я участвовал в работе съезда Адыгэ Хасэ. Это было время, когда, к сожалению, партийные и советские руководители активно отмежевывались от нарождавшихся общественных движений, да еще имеющих национальную окраску. Мне же этот шаг помог установить конструктивный контакт с Адыгэ Хасэ, поддерживать и сейчас с его активом добрые связи», – вспоминает А.Джаримов.

Пройдет совсем немного времени, и многие из этой когорты партийных и советских работников, заигрывая именно с общественными организациями, с помощью их попадут в обойму новой власти и задушат в своих «демократических» объятиях то, что их в очередной раз вытолкнуло на поверхность.

А. Джаримов идет своим путем, продолжая удивлять и раздражать как там, наверху, так и здесь своим нестандартным поведением. То даст высокую оценку деятельности Конфедерации народов Кавказа по организации помощи борющейся Абхазии, то проведет Конгресс международной черкесской ассоциации у себя в столице и примет самое активное участие в подготовке и проведении очередного IV форума соотечественников в городе Краснодаре. Не кто-нибудь, а Джаримов на заседании Совета глав республик в 1994 году, после того как повестка была исчерпана и все должны были мирно и дружно разойтись, заявил Ельцину, что около четырех миллионов адыгов хотят знать, как относится Президент России к результатам Русско-кавказской войны. И голос А.А. Джаримова был услышан. Президент Б. Н. Ельцин выступил с обращением к народам Кавказа, в котором впервые была дана правдивая оценка Русско-кавказской войне, как справедливой борьбе народов Кавказа в борьбе за свою свободу.

Президент Джаримов уверен, что умалчивание трагедии прошлого может привести к напряжению в обществе, и делает все, чтоб восторжествовала историческая справедливость. Неудивительно, что именно Адыгея становится центром притяжения адыгов, разбросанных по всему свету. Именно здесь был впервые принят Закон «О репатриантах». Несколько десятков семей адыгов были вырваны из пекла войны в Косово и возвращены на историческую родину благодаря, можно сказать, героическим действиям руководства Адыгеи, ее Президента, Международной черкесской ассоциации, при самой активной поддержке правительства Российской Федерации.

– Путь возвращения будет бесконечным, если нет встречного движения, – говорит Аслан Джаримов, которому хорошо известно, как порой долго и мучительно приходится расплачиваться за иной душевный порыв.

Война в Абхазии. Она не эхом отозвалась, а ворвалась в души адыгов, оставляя в них кровавые следы. Больше года Республика Адыгея жила суровой военной жизнью братского абхазского народа. Вряд ли можно и для себя сделать больше того, что было сделано за это время для Абхазии народом, Президентом и всем руководством Республики Адыгея. В Абхазии Аслана Джаримова называли «наш Президент». Народ был благодарен ему за то, что в трудный час он как старший брат встал рядом с Владиславом Ардзинба.

В самом начале войны, в августе 1992-го года, по инициативе Президента Джаримова была созвана внеочередная сессия Верховного Совета Республики Адыгея, которая осудила агрессию Грузии против Абхазии. Тогда же он связывается по телефону с руководителями республик и краев Северного Кавказа и организует встречу их в Армавире. С обращением к Президенту России, принятым на совещании, он ночью вместе с группой руководителей северокавказских регионов вылетает в Москву к Б. Н. Ельцину.

Участники совещания в Дагомысе помнят, как в присутствии тогдашних министров: иностранных дел – Козырева, безопасности – Баранникова, бывшего заместителя председателя правительства – Шахрая, Аслан Джаримов подтвердил свою непоколебимую позицию по поддержке братского народа, зачитал заявление абхазских добровольцев и отметил большое значение деятельности общественных организаций Северного Кавказа по защите жизни и свободы братского абхазского народа.

Московская встреча руководителей Абхазии и Грузии, заседание Верховного Совета Российской Федерации, на котором было принято постановление, осудившее агрессию Грузии против народа Абхазии, встреча В. Ардзинба с руководителями республик Российской Федерации – эти и многие другие акции и мероприятия, в организации которых Президент Джаримов принимал самое активное участие, наряду с беспримерным героизмом добровольцев сыграли огромную роль в победе абхазского народа.

И сегодня Аслана Алиевича проблемы Абхазии волнуют не меньше любого абхаза. Что это? Уж, конечно, не только политика. Это в первую очередь – кровно-братское чувство. Это – навсегда.

Аслан Джаримов как-то сказал фразу, ставшую в определенной степени, крылатой: «Я сменю черную черкеску на белую, если на Кавказе восторжествует мир!»

А мир не наступит сам по себе.

Путь к миру проходит по-над пропастью вражды и ненависти, и велика ответственность ступившего на него. Президент Адыгеи – лауреат международной премии «За содействие миру на Кавказе». Это признание не только личного вклада А. А. Джаримова, но и роли возглавляемой им республики в миротворческом процессе в регионе.

Высокое призвание миротворца не позволило Аслану Джаримову опустить руки и тогда, когда вопреки его предложениям по мирному разрешению проблем, возникших между Россией и Чечней, кучка горе-политиков толкнула народы на путь войны. Чувствуя огромную ответственность за происходящее, он сделал все от него зависящее, чтобы остановить бессмысленное кровопролитие.

Не позавидуешь человеку, которому приходится говорить и действовать от имени целого народа. Ему суждено быть всегда на виду, каждое его слово у всех на слуху. И самое страшное, что есть возможность лучшие его намерения обращать во зло. И чтобы избежать этого, надо находиться в таком напряжении, от которого даже металл устает и рассыпается. И вообще, на что, кроме президентства, остается время у Президента? Могут ли жена и дети его смириться с тем, что глава семьи в первую очередь принадлежит народу, а лишь потом им? Если да, то в обмен на что?

– Эгоизм семьи, детей, жены, которые желают видеть тебя всегда в своем кругу, нужно понимать. Особенно детей, которые не захотят понять, что у отца может быть что-то важнее их самих. Они правы. То, чего вы их лишите, не прибавится никому. То, что не успеешь сделать для детей вовремя, не сможешь сделать уже никогда. Это очень обидно. У адыгов как-то не принято говорить на эту тему, но я думаю, что мог бы затронуть ее, так как в жизни складывались такие ситуации, о которых я не мог поговорить даже с самыми близкими друзьями. Единственной, кому я изливал душу, была моя жена Фатима Рамазановна. Умение выслушать, дать ненавязчивый совет, при этом не переходя определенную ею самой черту, за которой начинаются мои государственные дела, приносили всегда душевный покой. Это дает возможность в спокойной обстановке продумать еще раз, выверить ходы, которые вызывают сомнение. Дочери мои, Анжела и Бэла, уже взрослые, они с пониманием относятся к моей занятости и многое прощают. А вот с внуком – сложнее. Он требует постоянного внимания к себе и бывает недоволен, хотя я стараюсь любую свободную минуту посвятить общению с ним. Честно говоря, это общение необходимо мне не меньше, чем ему.

Ответ на тот вопрос, который хотел, но не успел задать Аслану Алиевичу в заключение нашей беседы, я нашел в его книге «Адыгея: от автономии к республике»:

«Я знаю, прожитое нами время найдет своих историков, которые с высоты нового времени и новых знаний будут скрупулезно анализировать бурное завершение второго тысячелетия, искать этому причины, объяснения. Но я уверен, что, даже отмечая наши ошибки, упущения и недоработки, говоря о других, более правильных путях развития общества в наше время, они обязательно будут отмечать главное достоинство современных прогрессивных политиков – это решать самые сложные проблемы самым ясным путем – мудрым и спокойным человеческим диалогом».

Геннадий АЛАМИА, главный редактор журнала «Черкесский мир», № 1, 1999 год

Номер: 123Выпуск: 3863Рубрика: политикаАвтор: Геннадий АЛАМИА, главный редактор журнала «Черкесский мир», № 1, 1999 год