НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Новости из Приднестровья

В республику прибыли новые автомобили «скорой помощи». 11 единиц техники были закуплены за счет средств Фонда капвложений. Специализированный медтранспорт приехал на столичную площадь, где на протяжении суток все желающие смогут посмотреть их не только снаружи, но и внутри.

Среди первых, кто увидел новые машины, были глава Правительства Александр Мартынов и вице-премьер – министр здравоохранения Алексей Цуркан.

Так, данные автомобили класса «В» предназначены для оказания реанимационной и другой помощи при различных ситуациях, угрожающих жизни пациента. Все автомобили полностью укомплектованы и оснащены по последнему слову техники согласно своему классу, отметил главный врач ГУ «Республиканский центр скорой медицинской помощи» Вячеслав Малиев.

В перспективе ожидается закупка еще более десятка машин «скорой помощи», чтобы полностью закрыть потребность в автомобилях.

Номер: 123Выпуск: 3863Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия