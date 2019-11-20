УМЫШЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Новости из Южной Осетии

Задержан капитан запаса военно-медицинской службы Вооруженных сил Грузии Важа Гаприндашвили, нарушивший госграницу Южной Осетии умышленно. «Его действия подпадают под уголовную статью о незаконном пересечении государственной границы»,– заявила пресс-секретарь КГБ РЮО Екатерина Бязрова.

В Комитете госбезопасности добавили, что, по имеющимся данным, уроженец и житель Тбилиси принимал активное участие в качестве военврача в событиях августа 2008 года

Как отметили в КГБ РЮО, с ноября этого года наблюдается рост количества преступлений, связанных с нарушением режима госграницы республики с Грузией. Так, с начала месяца погранслужбой было задержано 40 нарушителей.

В Комитете подчеркнули, что участившиеся случаи нарушения границы связаны с установкой тбилисским режимом незаконного поста грузинской полиции в районе югоосетинского села Уиста (Цнелис) и «являются элементами одной операции, направленной на уничтожение понятия «государственная граница» Республики Южная Осетия и ревизию главных политических итогов августа 2008 года».

Номер: 123Выпуск: 3863Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия