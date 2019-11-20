Главная
20.11.2019
Номер: 123
Выпуск: 3863
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия
У НАС ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
В Сухуме, на площади Свободы, прошла сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию на ярмарке представляли фермеры и индивидуальные предприниматели из всех районов Абхазии.
Целью ярмарки стала помощь местным фермерам и индивидуальным предпринимателям, самостоятельно производящим продукцию, в реализации товаров без участия посредников и перекупщиков.
Всего в ярмарке приняли участие 15 производителей. Также в рамках мероприятия была организована развлекательная программа для детей с участием аниматоров.
Ярмарка организована в рамках сельскохозяйственного проекта, реализуемого программой развития ООН (ПРООН) в Абхазии, при поддержке столичной Администрации.
Номер: 123
Выпуск: 3863
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия