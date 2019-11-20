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В Сухуме, на площади Свободы, прошла сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию на ярмарке представляли фермеры и индивидуальные предприниматели из всех районов Абхазии.

Целью ярмарки стала помощь местным фермерам и индивидуальным предпринимателям, самостоятельно производящим продукцию, в реализации товаров без участия посредников и перекупщиков.

Всего в ярмарке приняли участие 15 производителей. Также в рамках мероприятия была организована развлекательная программа для детей с участием аниматоров.

Ярмарка организована в рамках сельскохозяйственного проекта, реализуемого программой развития ООН (ПРООН) в Абхазии, при поддержке столичной Администрации.

Номер: 123Выпуск: 3863Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия