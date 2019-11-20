ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ 2020 ГОДА

Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина в эфире радио Sputnik сказала, что ценовая политика на отдых в отелях Абхазии жестко не изменится.

«Многие отели еще не определились с ценами, но не думаю, что они будут расти, потому что сейчас конкуренция большая»,– отметила она.

«Цены растут в зависимости от того, какие качества услуг добавляются. Если отель сменил качество предоставления услуг, например, открылся бассейн при отеле, то, может быть, тогда цена повысится, соответственно и качество услуг повышается. Если отель решил повысить уровень питания, добавили шведский стол или сделали ремонт в помещении и улучшили качество своего отеля, то отельер вполне может поднять цену, соответственно, тут должен быть баланс на качество», – сказала Калягина.

Номер: 123Выпуск: 3863Рубрика: экономикаАвтор: Спутник-Абхазия