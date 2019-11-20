ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Россия приступила к проведению учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в Черном море.

В учении задействованы свыше десяти кораблей и авиация.

В ходе проведения ракетных и артиллерийских стрельб экипажи кораблей проведут учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

Также будут выполнены учебно-боевые упражнения с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Номер: 123Выпуск: 3863Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия