АБХАЗИЯ НА VIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

В Министерстве культуры Республики Абхазия состоялся брифинг, посвященный итогам работы абхазской делегации на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Министр культуры РА Эльвира Арсалия отметила: «VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум – один из самых крупнейших культурных форумов в мире. В этом году в нем участвовало 37 тысяч человек из 98 стран мира. На его площадках были представлены различные направления культуры. Для нас главной задачей работы на форуме было подписание Соглашения о сотрудничестве с Министерством культуры России на 2020 год, а также Программы сотрудничества на 2020-2022 годы, что дает возможность прямого взаимодействия учреждений культуры, творческих организаций, независимых проектов. Приоритетное направление сотрудничества для Абхазии – сохранение историко-культурного наследия. Мы планируем продолжить мастер-классы для юных музыкантов, взаимные гастрольные туры театров Абхазии и России».

Заместитель министра Батал Кобахия подчеркнул: «Форум является одной из немногих международных площадок, где Абхазия представлена в статусе независимого самостоятельного государства. Среди участников Форума было много представителей государств, еще не признавших Абхазию, и мы надеемся, что на подобных культурных площадках возможно наладить диалог с мировой общественностью».

Номер: 123Выпуск: 3863Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия