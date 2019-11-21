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СПОРТ
Чемпионат России по боксу среди взрослых проходил в Самаре. Боксер из Абхазии Харитон Агрба прошел в полуфинал чемпионата России. Однако позже судьи изменили решение.
Харитон Агрба считает, что его таким образом обокрали, так как все три раунда он победил, а из троих судей, выносивших решение, двое не имели права рассматривать протест.
«Мы это просто так не оставим, будем бороться, потому что меня не просто так убрали с дистанции, чтобы в финале я не помешал другим. Убрали технично», – сказал спортсмен.
Харитон Агрба – член Национальной сборной России, серебряный призер Кубка мира по боксу, который проходил в Кельне в апреле 2019 года. Обладатель серебряной медали Европейских игр, проходивших в Минске в июне этого года. Двукратный чемпион мира по боксу среди студентов. В сентябре 2019 года он победил в чемпионате Министерства внутренних дел России, проходившем в Красноярске.
Номер: 124
Выпуск: 3864
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту