СПОРТ

Чемпионат России по боксу среди взрослых проходил в Самаре. Боксер из Абхазии Харитон Агрба прошел в полуфинал чемпионата России. Однако позже судьи изменили решение.

Харитон Агрба считает, что его таким образом обокрали, так как все три раунда он победил, а из троих судей, выносивших решение, двое не имели права рассматривать протест.

«Мы это просто так не оставим, будем бороться, потому что меня не просто так убрали с дистанции, чтобы в финале я не помешал другим. Убрали технично», – сказал спортсмен.

Харитон Агрба – член Национальной сборной России, серебряный призер Кубка мира по боксу, который проходил в Кельне в апреле 2019 года. Обладатель серебряной медали Европейских игр, проходивших в Минске в июне этого года. Двукратный чемпион мира по боксу среди студентов. В сентябре 2019 года он победил в чемпионате Министерства внутренних дел России, проходившем в Красноярске.

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту