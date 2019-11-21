Здоровье республики

ГРИППУ – НЕТ!

Вакцинация от гриппа в Абхазии завершается, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

Планировалось, что вакцинация, начавшаяся в октябре, продлится до декабря. Однако в этом году население Абхазии активно прививалось, и на данный момент практически все дозы вакцин израсходованы. «Это дает возможность медикам сказать, что необходимый процент населения для выработки иммунитета сделал прививку, эпидемии или же больших вспышек заболеваемости гриппом не будет. Возможно, позже, при необходимости, будут новые поставки вакцин», – отметили в ведомстве.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения заказало до 15 тысяч доз вакцин. В 2019 году в республике использовали два вида препарата – трехвалентную и четырехвалентную вакцину. Последняя считается инновационной и защищает сразу от четырех штаммов вируса гриппа. Отмечается, что четырехвалентная прививка, в которой содержится дополнительный компонент – антиген вируса гриппа В, применяется пока только взрослым.

Вакцинация от вирусов гриппа в Абхазии необязательная и не входит в национальный календарь прививок.

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия