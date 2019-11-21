СПОРТ

Спортсмены из Абхазии Энри Агрба и Тамаз Тарба стали серебряными и бронзовыми призерами Кубка мира по версии FCF-MMA в Кисловодске, рассказал Sputnik тренер по рукопашному бою и вольной борьбе Астамур Аристава. «У Энри Агрба был финальный бой со спортсменом из России, но все пошло не так, как мы ожидали. В итоге он стал вторым. Честно говоря, мы сильно расстроены. Тамаз Тарба победил спортсмена из Индии, но уступил бойцу из Киргизии. Тем самым он стал бронзовым призером», – отметил Аристава.

Тренер также добавил, что бои абхазских спортсменов выдались довольно напряженными.

Цель турнира FCF-MMA – развитие и популяризация полноконтактного рукопашного боя и выявление сильнейших спортсменов.

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту