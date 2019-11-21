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21.11.2019
(Новый Афон, август 2019 года) <p>
* * *<p>
Все одинаковы на обелиске, <p>
Русский, абхаз, армянин. <p>
Если мужчина – кладет папироску, <p>
Женщина – ставит кувшин. <p>
Если монах – свечу зажигает, <p>
Путник присядет на миг. <p>
Льется в Каманах, не иссякает<p>
У обелиска родник. <p>
Те, что лежат здесь, знают навряд ли <p>
То, что Господь один. <p>
Война никогда не станет понятной, <p>
Пока чей-то юный сын<p>
Враз поседев, становится взрослым<p>
Всего за несколько дней. <p>
На небесах зажигаются звезды, <p>
Будто глаза друзей, <p>
Тех, что давно проросли цветами, <p>
Деревом или травой, <p>
Тех, что бегут, спешат между нами<p>
Светлой водой ключевой. <p>
ИВЕРСКОЙ ГОРЕ<p>
Белой небесной лодочкой<p>
тонкие руки сложив, <p>
Светлая Богородица<p>
держит чью-то жизнь. <p>
Камешком ли, копеечкой, <p>
чистой воды глоток, <p>
между ладоней греется, <p>
теплится уголек. <p>
Радостно смотрит Господи<p>
в Матушкины глаза. <p>
Сыплется в море горстью<p>
нежная бирюза. <p>
СУХУМУ<p>
Зной, опускаясь на горы и город, <p>
на побережье, на улицы, пальмы<p>
всё убаюкает на ночь. И только<p>
лишь кипарисов длинные пальцы<p>
трогают вечное звездное небо, <p>
там, где созвездья роятся как пчелы. <p>
Месяц краюшкою круглого хлеба<p>
светится корочкой недопеченной. <p>
Сидя на пирсах, в кафе, на аллеях<p>
за полночь люди становятся тише, <p>
Будто бы, звездное небо лелея, <p>
силятся сердце друг друга услышать. <p>
Елена ФРОЛОВА, сотрудник Государственного литературного музея им. В. И. Даля, поэтесса, Москва. <p>
Номер: 124
Выпуск: 3864
Рубрика: общество
Автор: Елена ФРОЛОВА, сотрудник Государственного литературного музея им. В. И. Даля, поэтесса, Москва
Друзья Абхазии о нас<p>ИЗ ЦИКЛА «АБХАЗСКАЯ ТЕТРАДЬ» <p>
(Новый Афон, август 2019 года) <p>
* * *<p>
Все одинаковы на обелиске, <p>
Русский, абхаз, армянин. <p>
Если мужчина – кладет папироску, <p>
Женщина – ставит кувшин. <p>
Если монах – свечу зажигает, <p>
Путник присядет на миг. <p>
Льется в Каманах, не иссякает<p>
У обелиска родник. <p>
Те, что лежат здесь, знают навряд ли <p>
То, что Господь один. <p>
Война никогда не станет понятной, <p>
Пока чей-то юный сын<p>
Враз поседев, становится взрослым<p>
Всего за несколько дней. <p>
На небесах зажигаются звезды, <p>
Будто глаза друзей, <p>
Тех, что давно проросли цветами, <p>
Деревом или травой, <p>
Тех, что бегут, спешат между нами<p>
Светлой водой ключевой. <p>
ИВЕРСКОЙ ГОРЕ<p>
Белой небесной лодочкой<p>
тонкие руки сложив, <p>
Светлая Богородица<p>
держит чью-то жизнь. <p>
Камешком ли, копеечкой, <p>
чистой воды глоток, <p>
между ладоней греется, <p>
теплится уголек. <p>
Радостно смотрит Господи<p>
в Матушкины глаза. <p>
Сыплется в море горстью<p>
нежная бирюза. <p>
СУХУМУ<p>
Зной, опускаясь на горы и город, <p>
на побережье, на улицы, пальмы<p>
всё убаюкает на ночь. И только<p>
лишь кипарисов длинные пальцы<p>
трогают вечное звездное небо, <p>
там, где созвездья роятся как пчелы. <p>
Месяц краюшкою круглого хлеба<p>
светится корочкой недопеченной. <p>
Сидя на пирсах, в кафе, на аллеях<p>
за полночь люди становятся тише, <p>
Будто бы, звездное небо лелея, <p>
силятся сердце друг друга услышать. <p>
Елена ФРОЛОВА, сотрудник Государственного литературного музея им. В. И. Даля, поэтесса, Москва. <p>
Номер: 124
Выпуск: 3864
Рубрика: общество
Автор: Елена ФРОЛОВА, сотрудник Государственного литературного музея им. В. И. Даля, поэтесса, Москва