ИЗ ЦИКЛА «АБХАЗСКАЯ ТЕТРАДЬ»

(Новый Афон, август 2019 года)

* * *

Все одинаковы на обелиске,

Русский, абхаз, армянин.

Если мужчина – кладет папироску,

Женщина – ставит кувшин.

Если монах – свечу зажигает,

Путник присядет на миг.

Льется в Каманах, не иссякает

У обелиска родник.

Те, что лежат здесь, знают навряд ли

То, что Господь один.

Война никогда не станет понятной,

Пока чей-то юный сын

Враз поседев, становится взрослым

Всего за несколько дней.

На небесах зажигаются звезды,

Будто глаза друзей,

Тех, что давно проросли цветами,

Деревом или травой,

Тех, что бегут, спешат между нами

Светлой водой ключевой.

ИВЕРСКОЙ ГОРЕ

Белой небесной лодочкой

тонкие руки сложив,

Светлая Богородица

держит чью-то жизнь.

Камешком ли, копеечкой,

чистой воды глоток,

между ладоней греется,

теплится уголек.

Радостно смотрит Господи

в Матушкины глаза.

Сыплется в море горстью

нежная бирюза.

СУХУМУ

Зной, опускаясь на горы и город,

на побережье, на улицы, пальмы

всё убаюкает на ночь. И только

лишь кипарисов длинные пальцы

трогают вечное звездное небо,

там, где созвездья роятся как пчелы.

Месяц краюшкою круглого хлеба

светится корочкой недопеченной.

Сидя на пирсах, в кафе, на аллеях

за полночь люди становятся тише,

Будто бы, звездное небо лелея,

силятся сердце друг друга услышать.

Елена ФРОЛОВА, сотрудник Государственного литературного музея им. В. И. Даля, поэтесса, Москва.

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: обществоАвтор: Елена ФРОЛОВА, сотрудник Государственного литературного музея им. В. И. Даля, поэтесса, Москва