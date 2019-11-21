КРАСАВИЦА В ВОДЕ

Капризы погоды

Так выглядит Венеция во время сильнейшего за 50 лет наводнения.

В городе, 80% которого оказались под водой, затоплены главные достопримечательности, рестораны и магазины, повреждены десятки судов. Жертвами наводнения стали два человека.

Из-за обрушившихся в ноябре 2019 года проливных дождей, в Венеции, находящейся на нескольких островах в лагуне Адриатического моря, началось рекордное наводнение.

Исторический центр города затоплен. Уровень воды на площади Святого Марка – главной достопримечательности города – достиг одного метра. Подтопило даже знаменитый одноименный собор: в базилике затопило крипту, а первый этаж оказался на метр под водой. За 1200 лет существования собора Святого Марка это происходит уже в шестой раз.

Также в центре города повреждены около шести десятков судов, в том числе три трамвайчика – вапоретто.

Торговля и бизнес во многих частях города приостановлены. Товары находятся под угрозой из-за высокой влажности. Около ресторанов и кафе в воде плавают столы и стулья.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что погодная аномалия – последствие глобального потепления.

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Этот красивый город мира в свое время увидел император России Петр I, который решил построить такой же, с множеством каналов. В Санкт-Петербурге их должно было быть намного больше, чем в Венеции.

Бояре и князья отговорили императора от чрезмерного искусственного поступления воды из залива. Петр I прислушался к дельному совету и сократил количество каналов в строящемся новом городе на Неве. Более того, десяток уже проложенных каналов он приказал засыпать, в том числе и «главный канал», где сегодня расположен Невский проспект.

Время и история показали, как были правы соратники Петра I, да и сам император, который мог уловить «дельный совет» на благо Отечества.

Санкт-Петербург в разное время подвергался затоплению, и не один раз. В 90-х годах ХХ века на Финском заливе построили сложную систему дамб, которые сняли эту проблему.

Практически в то же время в венецианском заливе соорудили еще более современную, механическую защиту от наводнений. Но как показали ноябрьские дожди, она не сработала на все 100%.

Несмотря на то, что этот город расположен далеко от нас, он навевает нам, что-то родное. Дело в том, что отцами города строительство Венеции задумывалось на воде. Для этого требовалось много качественных деревянных свай для фундаментов домов. Европейские купцы, в том числе генуэзцы, закупали качественный лес отовсюду, в том числе в большом количестве из Абхазии. Приятно осознавать, что для строительства Венеции был использован и наш материал.

Этот итальянский город мы иногда вспоминаем, особенно после проливных дождей, когда некоторые улицы нашей столицы оказываются в воде. Тогда мы говорим: «Как в Венеции!» Оба города красивы, и явно не любят затяжных дождей.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА