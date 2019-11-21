НАШИ ДЕТИ

Василиса Корсантия – ученица 5 класса Сухумской горской средней школы № 10 им. Н.Лакоба. Ей 11 лет. Её задумчивый, проникновенный взгляд, чёрные, яркие как бусинки, глаза, красивые густые волосы создают образ, схожий со сказочной героиней – Василисой Прекрасной.

Василиса занимается верховой ездой. Начинала с маленького пони, а сегодня её любимые лошадки – Паша и Брабус. Любит помогать бездомным животным. В доме её дедушки Виталия в Ачадаре три собаки, по которым Василиса в городе скучает, – английский Лорд, «кавказец» Казбег и «немец» Вольф.

Василиса изучала абхазские народные и классические танцы, а также танцы народов мира. Занималась вокалом у Мадины Кварацхелия. А в школе её любимые предметы – русская литература и биология.

В свободное от занятий время Василиса занимается творчеством: лепит из пластилина, рисует, делает различные аппликации и поделки.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ