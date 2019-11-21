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Общество Красного Креста начало свою деятельность в Абхазии в конце 30-х – в начале 40-х годов ХХ века. По инициативе первого Президента РА Владислава Ардзинба, Постановлением Верховного Совета РА в 1992 году было создано общество Красного Креста и Красного Полумесяца РА.

В самое тяжелое время для страны – в Отечественную войну народа Абхазии – общество активно выполняло гуманитарную миссию.

«Нам пришлось подключать все возможные связи, чтобы добиться доставки в страну продуктов питания, медикаментов и вещей», – вспоминает председатель общественно-благотворительной организации Красного Креста и Красного Полумесяца Абхазии Светлана Гулиа.

– Первым председателем Красного Креста Абхазии был врач Варден Пилия. Он старался найти отклик в сердцах неравнодушных и привлечь людей из ближнего и дальнего зарубежья и Северного Кавказа, которые через сочинское отделение Российского комитета Красного Креста доставляли нам одежду, обувь, медикаменты, продукты питания и многое другое. В 1993 году Международный комитет Красного Креста начал сотрудничать с обществом Красного Креста и Красного Полумесяца РА. После окончания войны на нашем попечении было большое количество граждан страны. Из них около 150 людей русской национальности остались без помощи родных. Тогда нам удалось, договорившись с Сочинской миграционной службой, определить подопечных в дома престарелых в России. Однако были и такие люди, которые отказывались переезжать, не хотели оставлять родные дома. Им была необходима социальная помощь по уходу на дому. Но такой программы не было. В 1997 году в Абхазию приехал шведский Красный Крест, который также активно с нами сотрудничал, и мы вместе разработали программу «Помощь на дому». У нас было 1200 лежачих больных и около 300 социальных работников во всех районах страны, были районные председатели общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Соцработники ухаживали за подопечными, приносили еду, лекарства, одежду, делали уборку.

Однако после 10-летней работы, закончив миссию, шведский Красный Крест уехал из страны.

– Последующие два года проект спонсировало государство. Затем наши обязанности возложили на Министерство социального обеспечения страны. А программа была существенно видоизменена. Несмотря на это, мы не прекращали свою работу. Благо нам на помощь пришел Международный комитет Красного Креста. Совместно мы разработали программу на 300 семей, объехали республику, для того чтобы выявить особо нуждающихся людей. Кроме того, для оказания помощи подопечным мы подключали все возможные связи. Так, из Турции к нам несколько раз были доставлены гуманитарные грузы, в последнем из которых было 239 тонн продуктов. Также Международный комитет Красного Креста передал нам три тонны вещей. МККК и сегодня продолжает оказывать нам помощь. Так на днях нам было передано две тонны продуктов питания. Кроме того, население страны оказывает нам посильную помощь, мы организовываем различные акции, в том числе разовую помощь продуктами питания и предметами первой необходимости.

Однако, как признается Гулиа, на сегодняшний день самой организацией необходимы поддержка и помощь.

– Мы хотим помогать нуждающимся, но возможностей, к сожалению, у нас нет. Я уже не говорю о том, что мы пять месяцев не получаем зарплату, работаем на энтузиазме. Общество Красного Креста и Красного Полумесяца Абхазии существует из фонда пожертвований, которых не хватает для работы. Мы просим всех оказать нам помощь. С большой теплотой хочу отметить человека, который всегда нам помогал, – это Геннадий Леонидович Гагулия. Нам на данный момент помогают: «Премиум», ООО «Вина и Воды Абхазии», СФТИ, Пивоваренный завод «Сухумский», ЗАО «Аквафон», «Минеральные воды Абхазии», «Абхазберегозащита», «Флагман», а также население страны. Но этой помощи недостаточно. В стране много нуждающихся людей.

Помощь нуждающимся – есть милосердие. Как говорил прозаик, поэт, историк Вальтер Скотт, если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица земли.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА