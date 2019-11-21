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15 ноября 2019 года в Москве состоялось официальное подписание Соглашения между Государственным комитетом Республики Абхазия по статистике и Федеральной службой государственной статистики РФ (Росстат).

Его подписали председатель Государственного комитета РА по статистике К.Гогия и глава Федеральной службы Государственной статистики РФ П.В.Малков.

Подписанный документ позволяет абхазскому Госкомитету по статистике поэтапно внедрять в работу современные методы сбора и обработки статистической информации, а также, что для нас очень важно, соответствующее информационное обеспечение законодательными, нормативными актами по вопросам организации статистического учета, получение консультаций по вопросам методологии и регулярное повышение квалификации специалистов нашего ведомства.

Подписание Соглашения было приурочено к Международной конференции, проводимой на тему: «Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость».

В первый день работы конференции, проходившей в административном здании РЭУ им. Плеханова, были проведены семинары: «Электронная перепись населения», «Мониторинг показателей достижения цели устойчивого развития (ЦУР)», «Национальные платформы данных для отчетности», «Развитие статистической науки и образования в эпоху цифровизации экономики».

Второй день работы конференции (Центр международной торговли) состоял из трех дискуссионных секций: «Цифровые статистические экосистемы», «Измерение цифровой экономики», «Новые источники данных и открытая статистика».

На конференции были представлены:

международные организации: статистический отдел ООН, статистический отдел Европейской экономической комиссии, статкомитет СНГ, Всемирный банк;

страны: Канада, Вьетнам, Индия, Финляндия, Сербия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан и др.;

представители многих НИИ и вузов Европы, Азии и РФ;

высшее руководство министерств и ведомств РФ: МИД, Центробанк, Федеральная налоговая служба, Счетная Палата и др.

В конференции от Абхазии приняли участие представители Госкомитета РА по статистике: председатель К.Гогия, заместитель председателя Г.Карчава и три главных специалиста ведомства.

Обсуждаемые ключевые доклады международных коллег по статистике, их опыт, знания, несомненно, будут переработаны, учтены и использованы при проведении следующей переписи населения, в том числе, сельскохозяйственной переписи в нашей республике.

Информационный отдел ГК РА по статистике

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: обществоАвтор: Информационный отдел ГК РА по статистике