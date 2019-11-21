ВОСПОМИНАНИЯ О КОЛЛЕГЕ

Круглый стол Союза журналистов РА

В этом году Гарри Дбар исполнилось бы 60 лет. Ушел из жизни после тяжелой болезни в 53-летнем возрасте. Член Союза журналистов Абхазии, заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени, радио- и тележурналист.

Союз журналистов Абхазии провел в Сухуме, в помещении Музея Боевой Славы, круглый стол, на котором коллеги Гарри Дбар делились своими воспоминаниями о нем. Руслан Хашиг, Отар Лакрба, Екатерина Бебия, Зураб Аргун, Владимир Хашба, Алина Ачба, Элеонора Барциц – все они отмечали одно основное качество Г.Дбар – человечность и надежность. Он был их ровесником, со всеми работал, с некоторыми учился, дружил и за стенами АГТРК.

Пожалуй, самой памятной стала тематическая передача Гарри «Адзыхь», ставшей в послевоенное время явлением на телевидении. Она жива и сегодня, что говорит об ее актуальности, нужности. А ведь не всегда, как отмечалось за круглым столом, жизнь телепередачи продолжается после окончания жизни её основателя и ведущего.

Во время учебы в Тбилиси Гарри Дбар, в основном спокойный, сдержанный, уравновешенный, мог горячо и бесстрашно спорить с преподавателями, которые, как обычно, начинали искажать историю Абхазии. И как своеобразный вызов, он в ресторанах грузинской столицы начинал петь абхазские песни (вместе с Мурманом Абухба).

Гарри рано обзавелся семьей и был хорошим семьянином.

Когда началась война, он два дня находился в Сухуме, делал первые съемки – на телевышке, на Красном мосту, в госпитале. Затем уехал из города, но не пошел работать по профессии в Гудауте, куда перебрались телевидение и радио, а стал на прифронтовой полосе, в Эшере, вместе с родителями кормить бойцов на семейном объекте общественного питания.

После войны вновь в его жизни были одновременно и радио (с 2015 года и до конца жизни был главным редактором радиостанции «Голос Абхазии», вещавшей на зарубежье для абхазской диаспоры) и телевидение. Всем памятны и первые подводные съемки Гарри Дбар вместе с оператором Ахрой Акаба.

Работоспособный, богатый на идеи (он был автором и другой телепередачи – «Ажвейпшьаа»), мудрый (мог любой конфликт уладить), теплый и добрый, лучистый, заботливый и надежный друг, профессионал. Вот такого Гарри Дбар сегодня недостает Абхазскому радио и телевидению, недостает коллегам, которые очень грустят, и с трудом верят, что его уже, увы, нет с ними рядом.

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На мероприятии присутствовали будущие работники средств массовой информации – студенты отделения журналистики АГУ, которые впитывали в себя все, о чем говорилось здесь, в первую очередь о верности избранной профессии.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА