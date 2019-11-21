ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

Президент РА Рауль Хаджимба 20 ноября принял участие в первом после реорганизации структуры правительства по его Указу заседании Кабинета Министров РА. Он обратился к членам Кабинета Министров с поздравительной и напутственной речью. Глава республики подчеркнул, что приоритетным вопросом внешней политики страны является сохранение независимости нашего государства. Он отметил, что несмотря на финансовую помощь из России Абхазии необходимо наращивать собственные бюджетные возможности и самостоятельно решать финансово-экономические и социально-культурные проблемы, а также бороться с коррупционными процессами. Рауль Хаджимба также обратился к главе МЧС с вопросом о ликвидации пожаров в горной местности. Лев Квициния проинформировал Президента о количестве очагов возгорания к настоящему моменту и предпринимаемых его ведомством действиях.

Как известно, Рауль Хаджимба подписал Указ об утверждении новой структуры Кабинета Министров Республики Абхазия 28 октября. Он также поручил Кабмину оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления, входящих в структуру правительства, не менее чем на 15 процентов в срок до 1 января 2020 года. Поэтому Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба предупредил членов Кабинета Министров о том, что будут применены финансовые санкции, если они своевременно не проведут оптимизацию в своих ведомствах и структурах.

Члены Правительства на заседании приняли решение о распределении общественного транспорта. Четырнадцать новых автобусов, поступивших в Абхазию в начале ноября, будут распределены по городам и районам Абхазии. На покупку нового транспорта был израсходован 31 миллион рублей. Из 14 машин девять – школьных автобусов, четыре – для сел и один для Абхазского государственного университета, который будет возить преподавателей и студентов. Автобусы Вектор Next выпущены на заводе «ГАЗ» в России.

В 2019 году в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии было куплено 62 автобуса для республики. На покупку было затрачено 162 млн рублей.

Кроме того, было принято решение о передаче четырёх машин «скорой помощи» класса «А» на базе УАЗа медучреждениям Абхазии. Проект Постановления представил коллегам министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия. Он отметил, что по одному автомобилю получат Галский, Очамчырский, Гулрыпшский районы и поселок Цандрыпш Гагрского района.

Единогласно члены Кабмина проголосовали за освобождение Минэкономики РА от уплаты таможенных платежей на ввозимые из РФ автобусы и машины «скорой помощи».

Тамаз Цахнакия представил на рассмотрение проекты постановлений шести ведомственных целевых программ на 2020 год, которые были единодушно одобрены.

Министр иностранных дел Даур Кове представил проекты соглашений между Правительством РА и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве в области сельского хозяйства, культуры, образования и спорта, которые также были единогласно одобрены членами Правительства.

Было принято Постановление об одобрении проекта Государственной целевой программы «Развитие государственного языка-2020». Документ представил председатель Госкомитета РА по государственной языковой политике Батал Хагуш, который назвал основные цели Программы:

– сохранение и развитие государственного языка Республики Абхазия;

– распространение и применение государственного языка как фундаментальной основы государства;

– реализация условий для полноценного функционирования и развития государственного языка.

Начало ее реализации намечено на 1 января 2020 года. На реализацию мероприятий краткосрочной Программы планируется выделить 5 млн рублей.

На заседании Кабмина РА был принят ряд документов, регулирующих пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг. в Республике Абхазия. Документы представил председатель Госкомитета РА по сельскому хозяйству Амиран Какалия.

Так, было утверждено Постановление «О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг. в Республике Абхазия», а также Распоряжение «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг.».

В связи с ограниченными водными биологическими ресурсами и дефицитом сырья для перерабатывающих предприятий было решено запретить экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной) и привлечение к промыслу рыбы иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами.

Решено запретить осуществление лова рыбы рыболовецкими судами в 500-метровой зоне от береговой линии повсеместно.

Также было утверждено Постановление «Об утверждении общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2019-2020 гг.».

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ