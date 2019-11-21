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21.11.2019
Номер: 124
Выпуск: 3864
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с днем рождения.
«Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Ваши высокие человеческие и духовные качества способствуют преображению церковной жизни Российского государства.
Ваше участие и теплое отношение к нашей стране снискали высокое уважение и любовь среди населения и руководства Республики Абхазия. Уверен, что и в дальнейшем взаимоотношения между нашими братскими церквями будут развиваться и укрепляться».
Номер: 124
Выпуск: 3864
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс