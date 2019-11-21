ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с днем рождения.

«Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваши высокие человеческие и духовные качества способствуют преображению церковной жизни Российского государства.

Ваше участие и теплое отношение к нашей стране снискали высокое уважение и любовь среди населения и руководства Республики Абхазия. Уверен, что и в дальнейшем взаимоотношения между нашими братскими церквями будут развиваться и укрепляться».

Номер: 124Выпуск: 3864Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс