НЕ ПРОСТО ЛАБОРАТОРНАЯ НАУКА

Специально для нашей газеты

Деятельность центра Лугара на территории Грузии остается актуальной для Южной Осетии

Объект грузинской биолабораторной сети, известный как центр Лугара, был открыт неподалеку от Тбилиси в 2011 году при участии военных из Пентагона.

О том, какова вероятность проведения в лаборатории исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний и возможная опасность для населения нашему изданию, рассказал эксперт, начальник Информационно-аналитического управления Администрации Президента РЮО, Юрий Вазагов.

– Юрий Павлович, насколько велика опасность деятельности, которая ведется в центре Лугара, и что мы можем предпринять в создавшихся условиях?

– Этот объект представляет собой серьезную угрозу биологической безопасности как нашей республики, так и южных регионов России. Большое количество специалистов югоосетинских, абхазских и российских напрямую связывают многочисленные факты возникновения различного рода эпидемий с началом функционирования Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии, представляющего собой военно-биологическую лабораторию Министерства обороны Соединённых Штатов.

Несмотря на то что формально центр перешел в подчинение Минздрава Грузии, подрядчики, которые занимаются конкретными проектами, непосредственно связаны с военным ведомством Соединенных Штатов. Это, конечно, наводит на различные мысли о том, какого рода исследованиями там могут заниматься. По версии грузинских властей, деятельность лаборатории Лугара направлена на улучшение эпидемиологической ситуации и лежит в сугубо научной плоскости.

Однако, как в таком случае можно объяснить тот факт, что массовые эпидемические заболевания как животных, так и людей начали распространяться по всему Кавказу с территории Грузии именно с момента появления центра Лугара. За последние годы страны региона столкнулись с неоднократными вспышками эпидемии нодулярного дерматита, африканской чумы свиней, модифицированного вируса кори, а с нашествием мраморного клопа, также подвергшегося генетической модификации. Назвать все это случайностью не представляется возможным.

Для сравнения в качестве примера можно привести ситуацию в других странах региона, в том числе в Армении, Азербайджане и Турции, которые находятся в похожей климатической зоне, но, тем не менее, мы редко слышим о том, что с их территории в другие страны проникают какие-либо эпидемии.

Именно Грузия за последние десять лет стала очагом биологической угрозы на Кавказе.

– Естественно, возникают вопросы: кому это нужно, и на какие цели все это направлено?

– Основная задача, которую преследуют создатели подобного рода объектов – уничтожение целых отраслей сельского хозяйства, наиболее перспективных для кавказских стран и южных регионов России. Кроме того, государства, попавшие под удар, вынуждены расходовать огромные средства для нейтрализации угрозы в условиях существующих экономических проблем.

Разумеется, под удар попадает и население самой Грузии, которое также испытывает все «прелести» деятельности лаборатории.

Но, судя по всему, жертвы среди «туземцев», как побочный эффект не слишком волнуют истинных создателей и владельцев этого объекта. Чтобы лучше понять их намерения, необходимо обратить внимание на то, что деятельность центра Лугара находится в русле общей тенденции по созданию сети военных биологических лабораторий вдоль границ России. За последние годы подобные объекты активно строятся на Украине, в Средней Азии и Казахстане… При этом центр Лугара в Грузии является одним из ключевых звеньев в этой системе.

– Что может предпринять Южная Осетия в создавшейся ситуации?

– Вопросы, связанные с нахождением близ наших границ биолаборатории им. Лугара необходимо регулярно выносить на международный уровень, используя все имеющиеся возможности, в том числе в рамках Женевских дискуссий. Наша цель – добиться международного контроля над деятельностью этого объекта, чтобы российские специалисты и специалисты других стран, подвергшихся биологическим атакам, могли вести перманентный мониторинг исследований, проводимых в центре Лугара.

В более глобальном аспекте, конечно же, речь идет о том, чтобы исключить использование новейших достижений в области биологии и генетики в военных целях.

Отмечая угрозы, исходящие от центра Лугара, следует также обратить внимание на ещё один важный нюанс – Грузия с 90-х годов находится в центре внимания различного рода террористических группировок, которые используют ее территорию как для базирования, так и для транзитных целей.

В частности, на территории Грузии готовились боевики для некоторых группировок так называемой сирийской оппозиции, которые затем перебрасывались в Сирию и воевали против правительства Башара Асада. Указанный фактор еще больше усугубляет степень опасности, исходящей от биолаборатории в Грузии, поскольку возникает риск попадания различного рода штаммов в руки террористов.

Обсуждая региональные угрозы, существующие на Южном Кавказе, в Юго-Осетинском государственном университете имени А. А. Тибилова в ходе круглого стола Президент республики Анатолий Бибилов в своем выступлении обратил внимание ученых на угрозы, которые исходят на сегодняшний день от Грузии – строящийся на её территории аэродром НАТО, а также функционирование биолаборатории Лугара.

Напомним, что 4 октября 2018 года на брифинге представитель Минобороны сообщил, что в результате испытаний некоего препарата «Совалди» погибли 73 человека. Естественно, это не может не порождать тревогу в нашем обществе. Ведь сведения были представлены экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе… Он выступил со скандальными обвинениями в адрес лаборатории Лугара и начал публикацию документов, подтверждающих гибель людей.

Согласно этим документам, 24 человека, которые проходили лечение от гепатита С, погибли в декабре 2015 года по «неизвестной» причине. В графе так и стояло – «неизвестно». В апреле и в августе 2016 года погибли 30 и 13 человек соответственно. Расследования не было. Все, что известно о людях, – это их возраст и пол.

Информация Гиоргадзе вызвала резонанс в российских СМИ. Вышло несколько репортажей, среди которых был рассказ о нескольких подозрительных патентах, над которыми трудятся американские сотрудники центра Лугара. Это патент на боеприпасы «с токсичным содержимым для проведения диверсионных операций», капсулы с токсичным содержимым, беспилотный летательный аппарат, «способный распылять химические и биологические вещества над районами, занятыми противником». Полковник медслужбы в отставке Алексей Комратов пояснял: «Это обычный дрон. С коробочкой, в которую помещены комары. В нужный момент коробочка открывается, вылетают зараженные комары и поражают население или личный состав войск».

Биолаборатория им. Лугара в Грузии – не единственная подконтрольная США лаборатория на территории СНГ. Минобороны России насчитало 49 лабораторий различной направленности – новых и модернизированных советских. Из них 11 на Украине, 7 в Армении, 8 в Азербайджане, 3 в Узбекистане, еще 9 (помимо центра Лугара) в Грузии и 10 в Казахстане.

Пояс биолабораторий вокруг России нужен для изучения и замены природных штаммов, заявил депутат Госдумы, бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Бывший санитарный врач считает что, биооружие против России будет, в основном, использоваться точечно или для экономических диверсий:

«Биологической войны в том понимании, как в школе учили, конечно, не будет. Самое эффективное сегодня – биологический террор. Африканская чума свиней, которая у нас уже лет десять, пришла из Грузии, как раз когда заработали эти лаборатории. Она подрывает нашу экономику. Она нас лишает дешевого белка. На предприятии одна свинья заболела – всех надо уничтожить. Не съесть, а сжечь. Это экономический террор. Террор индивидуальный – против политических лидеров. Вызови какую-то вспышку – народ встанет на уши, политическая дестабилизация».

При этом разработчики биоатак умышленно подбираются поближе к своим жертвам, чтобы повысить эффективность.

Следует обратить внимание на тот факт, что у лаборатории Лугара нет своего сайта, в интернете о них информации не найти. Какими-то важными исследованиями там, возможно, тоже занимаются, но когда нет в открытом доступе информации, то естественно, появляются обоснованные опасения. По мнению югоосетинских ученых, биологическое оружие там также производится. «Если это на самом деле научные исследования, то зачем создавать такие секретные лаборатории, тем более в Грузии на государственном уровне. Существует много лабораторий, скажем, в том же Научно-исследовательском институте бактериофага, микробиологии и вирусологии», – сказал наш собеседник.

Исследовательский центр им. Р.Лугара находится в пределах военного объекта в населенном пункте Алексеевка (в 15 км от Тбилиси). Там же расположен военный аэродром, а также дислоцируется одна из мотопехотных бригад Минобороны Грузии, которая принимала участие в войне 2008 года.

Залина КОКОЕВА, журналист Цхинвал, Южная Осетия

Номер: 125Выпуск: 3865Рубрика: политикаАвтор: Залина КОКОЕВА, журналист Цхинвал, Южная Осетия