Продолжение темы

В здании центра имени Ричарда Лугара имеется два этажа. На первом находится национальная коллекция микроорганизмов. Снимать объект запрещено, так как это может быть использовано злоумышленниками неблагоприятно.

Место напоминает офис с небольшими лабораторными комнатами, разгороженными стеклами. Там проводится диагностика микроорганизмов.

Второй этаж здания, в котором небольшая часть, арендована специалистами из США. На данный момент там работают американцы.

Большинство сотрудников лаборатории женщины.

В лаборатории проводятся эксперименты над людьми, и нередко с летальным исходом. Так за минувшие четыре года «от лечения» умерло более 70 человек.

В графе причины смерти указано «неизвестно», но расследования не проводились. В бумагах не указаны имена, только присвоенные номера с датами рождения и половой принадлежностью.

Американцы под видом лечения проверяют на местных жителях (возможно, граждане Абхазии тоже подпадают под категорию «местных») токсичные химпрепараты.

Американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.

Под видом медицинских экспериментов американцы могут совершенно безнаказанно вести на территории постсоветских стран подготовку к бактериологической войне.

Немецкие и французские специалисты в областях микробиологии и эволюционной генетики подозревают Пентагон в разработке новых видов биологического оружия. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале «Science» под красноречивым заголовком «Сельскохозяйственные исследования, или новая система биологического оружия?» Исследования немецких и французских микробиологов и генетиков доказывают, что программа Пентагона «Insect Allies» («Насекомые-союзники») имеет значительные биологические, экономические и социальные последствия, которые могут быть использованы в военных целях.

Номер: 125Выпуск: 3865Рубрика: политикаАвтор: Из интернета