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В здании центра имени Ричарда Лугара имеется два этажа. На первом находится национальная коллекция микроорганизмов. Снимать объект запрещено, так как это может быть использовано злоумышленниками неблагоприятно.
Место напоминает офис с небольшими лабораторными комнатами, разгороженными стеклами. Там проводится диагностика микроорганизмов.
Второй этаж здания, в котором небольшая часть, арендована специалистами из США. На данный момент там работают американцы.
Большинство сотрудников лаборатории женщины.
В лаборатории проводятся эксперименты над людьми, и нередко с летальным исходом. Так за минувшие четыре года «от лечения» умерло более 70 человек.
В графе причины смерти указано «неизвестно», но расследования не проводились. В бумагах не указаны имена, только присвоенные номера с датами рождения и половой принадлежностью.
Американцы под видом лечения проверяют на местных жителях (возможно, граждане Абхазии тоже подпадают под категорию «местных») токсичные химпрепараты.
Американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.
Под видом медицинских экспериментов американцы могут совершенно безнаказанно вести на территории постсоветских стран подготовку к бактериологической войне.
Немецкие и французские специалисты в областях микробиологии и эволюционной генетики подозревают Пентагон в разработке новых видов биологического оружия. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале «Science» под красноречивым заголовком «Сельскохозяйственные исследования, или новая система биологического оружия?» Исследования немецких и французских микробиологов и генетиков доказывают, что программа Пентагона «Insect Allies» («Насекомые-союзники») имеет значительные биологические, экономические и социальные последствия, которые могут быть использованы в военных целях.
Номер: 125
Выпуск: 3865
Рубрика: политика
Автор: Из интернета