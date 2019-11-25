СПОРТИВНЫЙ ПРЕСТИЖ АБХАЗИИ

Скорость

Французская команда «Speed Car», в составе которой выступал Дмитрий Гвазава, победила в заезде «Шесть часов Ле-Мана». Об этом корреспонденту Sputnik рассказал сам Гвазава.

«Все наверняка слышали о культовой гонке «24 часа Ле-Мана», а мы ездили на той же трассе, но с немного измененной конфигурацией, так как гонка была шестичасовая. Это была финальная гонка чемпионата Франции по эндуранс- многочасовым гонкам. Мы стартовали с 21-й позиции из-за проблем в квалификации, но все же смогли финишировать первыми», – сказал Гвазава.

Гвазава добавил, что он и двое его коллег – Евгений Киреев и Владимир Чарчиян – выступали на автомобиле Mercedes-Benz GT4 мощностью около 580 лошадиных сил. Пилоты меняли друг друга каждые 45 минут и проехали за шесть часов 154 круга.

«Раньше я на ней ездил только на тестах. В гонках на этой модели автомобиля участвовал впервые. Машина отличная, до ста километров в час разгоняется меньше чем за четыре секунды. Буду на ней участвовать в чемпионате Франции», – поделился планами Гвазава.

Дмитрий Гвазава родился 16 марта 1988 года в Гудауте. Профессиональными автогонками он занимается с 2010 года. В ноябре 2018 года стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвует в чемпионате Франции по гонкам класса GT4.

На снимке: Д.Гвазава (справа).

Номер: 125Выпуск: 3865Рубрика: спортАвтор: Спутник-Абхазия